Le plus gros diamant d’Amérique du Nord trouvé dans les T.N.-O.

Le diamant de 3,3 cm de large et 5,4 cm de haut a été découvert en octobre dernier. Il pèse trois fois plus que le FoxFire, découvert en 2015 dans la même mine et qui détenait jusque-là le record du plus gros diamant d’Amérique du Nord.

Il reste loin derrière le plus gros diamant du monde jamais découvert, le Cullinan, de 3106 carats.

La mine de Diavik appartient à Dominion Diamond Mines, une entreprise basée à Calgary, et à Rio Tinto, entreprise minière internationale.

Un diamant de cette taille était totalement inattendu dans cette partie du monde. Dominion Diamond Mines

Le diamant a été extrait par la méthode du broyage. Des abrasions sur la pierre attestent du voyage difficile qu’elle a subi au cours de l’extraction, et le fait qu’elle soit restée intacte est remarquable indique le communiqué.

Dominion Diamond Mines affirme qu’elle va chercher un des meilleurs diamantaires au monde pour tailler et polir la pierre précieuse.

Ensuite, seulement, l’entreprise sera en mesure d’évaluer le prix du diamant, qui devrait s’élever à plusieurs millions de dollars. La pierre FoxFire avait été achetée pour 1,3 million de dollars américains.

Selon le communiqué, les diamants de Dominion Diamond Mines sont extraits de façon responsable et font l’objet d’un suivi indépendant depuis l’extraction jusqu’à la vente.

Dominion exploite aussi la mine d’Ekati, où 150 postes étaient menacés en mai dernier.