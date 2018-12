Le gouvernement du Québec réitère son appui au train léger à Gatineau

Le nouveau ministre des Transports, François Bonnardel, s'est entretenu pendant plus d'une heure avec le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, en compagnie de Mathieu Lacombe, son collègue responsable de la région.

Ce projet majeur, évalué à 2,1 milliards de dollars pour 26 km de rails, pourrait voir le jour en 2028. Or, le projet doit répondre à certains critères imposés par le gouvernement fédéral avant d'aller de l'avant.

Dans les derniers jours, le maire de Gatineau a eu de très bonnes discussions avec le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, à cet égard. Maxime Pedneaud-Jobin espère maintenant que la bonne collaboration entre les trois ordres de gouvernement pourra mener à une entente.

Le tracé proposé du train léger dans l'ouest de Gatineau arrimé au réseau d'Ottawa par les ponts Prince-de-Galles et Alexandra Photo : Courtoisie / Ville de Gatineau

Avant qu’on puisse s’engager, il faut qu’on précise ce que ça prend au gouvernement pour qu’il puisse le faire et il faut avoir un modèle de financement adéquat , a fait valoir M. Pedneaud-Jobin.

Pour sa part, Mathieu Lacombe a soutenu que tous les acteurs doivent collaborer, y compris la Ville de Gatineau et le gouvernement fédéral, pour que ce projet puisse voir le jour.

À savoir si le projet gatinois allait toucher la capacité des gouvernements à financer d'autres projets, le ministre a reconnu que les fonds disponibles pour de tels projets sont limités. Il y a une tarte; la tarte, c'est la tarte. On ne peut pas l'agrandir , a-t-il fait valoir, ajoutant qu'il souhaite de la flexibilité pour Gatineau.

En ce qui a trait à l'élargissement de l'autoroute 50, l'engagement du gouvernement provincial est bien perçu, bien que le dossier soit toujours au stade des discussions.

On va travailler directement avec le ministre responsable de l'Outaouais, M. Lacombe, qui va nous tenir informés tout au long du processus. On n'aura pas seulement de l'information qu'à la fin du processus, mais tout au long de la mise en place des actions qu'ils veulent réaliser , a indiqué le préfet de la MRC de Papineau, Benoît Lauzon, après la réunion avec M. Bonnardel.

J'ai dit [lors de la réunion] que l'autoroute 50, ce n'est pas une route qui s'en va au Nunavut. C'est une route qui part de la région de Montréal et qui s'en vient en Outaouais et on a besoin de cette infrastructure-là.

Benoît Lauzon, préfet de la MRC de Papineau