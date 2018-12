IRM à Amos : les patients de l'extérieur auront accès à du transport collectif

Un texte de Jean-Marc Belzile

Un système de navette sera notamment instauré dans chacune des MRC afin de transporter les patients vers Amos, une première dans la région.

Le changement de gouvernement aura permis au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue d'aller de l'avant.

Le ministre de la Santé sous le gouvernement libéral, Gaétan Barrette, s'y était vivement opposé.

Le président-directeur général du CISSS-AT, Yves Desjardins, assure que les patients n'auront plus à se déplacer à Montréal.

Notre IRM mobile ne permettait pas de faire une panoplie d'examens à cause du fait qu'elle se trouvait dans une roulotte. L'autre élément, c'est l'accès à l'IRM, elle se promène partout dans la région, malheureusement son taux d'occupation n'est pas à pleine capacité, il faut qu'elle se transporte, qu'elle s'organise , explique-t-il.

Impossible de savoir le coût de cette nouvelle installation.

En entrevue à Des matins en or, la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a déclaré écoutez, je vais laisser Yves Desjardins répondre au niveau des finances aussi .

En entrevue en après-midi à l'émission Région zéro 8, Yves Desjardins, PDG du CISSS-AT n'avait pourtant pas plus de détails.

Je n'ai pas la réponse comme ça avec moi, mais je pourrai vous revenir, mais je n'ai pas la réponse, je suis désolé , a-t-il avoué.

En fin de journée, le CISSS-AT a confirmé par courriel que le coût est estimé à 1,8 millions de dollars.

Au Témiscamingue, des patients devront faire plus de cinq heures de route pour un examen.

La préfète, Claire Bolduc, assure comprendre la décision, mais souhaite que sa MRC ne soit pas oubliée.

On a mentionné aux gens du CISSS-AT que la route va dans les deux sens et qu'il est possible de développer un service spécialisé à l'hôpital de Ville-Marie.

Claire Bolduc