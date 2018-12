Ras L'Bock dévoile les plans de sa brasserie de La Pocatière

Un texte de Marie-Christine Rioux

La production de bière de la microbrasserie doit passer de 1 000 à 6 000 hectolitres par année.

L’entreprise produisait déjà 1 000 hectolitres annuellement à sa brasserie actuelle à Saint-Jean-Port-Joli.

Avec l'ajout des nouvelles installations, la brasserie de Sainte-Jean-Port-Joli servira plutôt à approvisionner le pub, à brasser des bières de spécialité et à développer de nouveaux produits.

Le bâtiment du parc industriel de La Pocatière permettra la production de bières en cannette de 473 ml.

À l’usine, à La Pocatière, ça va être vraiment nos gros vendeurs. Nos bières qu’on sait qu’on va pouvoir passer en gros volumes , affirme le copropriétaire de la microbrasserie Ras L’Bock, Alexandre Caron.

Le projet est évalué à 2,3 millions de dollars.

Alexandre Caron, affirme que les installations actuelles ne permettent plus de répondre adéquatement à la demande.

On se retrouve dans une belle position où on va pouvoir continuer d'innover, d'expérimenter, mais aussi où on va pouvoir fournir à la demande.

Alexandre Caron, copropriétaire de la microbrasserie Ras L’Bock