Dialogue entre des jeunes et l’Amicale de la francophonie

Un texte de Laïssa Pamou

La rencontre qui était présidée par Ibrahima Diallo, membre fondateur de l’Amicale, visait entre autres à dissiper des problèmes de communication entre les jeunes et l’organisme.

À la fin de la rencontre, le vice-président Jean-Paul Péhé s’est dit satisfait de voir des jeunes qui veulent travailler, dans un contexte où leur mobilisation n’est pas toujours facile, selon lui.

On s’apprêtait à organiser ce genre de rencontre parce qu’à un moment donné, on a pensé qu’il fallait réorganiser l’Amicale et la refonder. La francophonie a changé alors l’Amicale devrait changer.

Jean-Louis Péhé, vice-président de l'Amicale