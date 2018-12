Le ministère de la Santé nomme un mandataire spécial pour le CISSS de l’Outaouais

« Compte tenu des enjeux préoccupants » auxquels fait face le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a annoncé, vendredi, la nomination d'un mandataire spécial pour rétablir le lien de confiance entre la population et leur système de santé.