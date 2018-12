Palmarès littéraire 2018 : les 10 meilleurs romans de l'année

C'est l'heure des bilans. Que retenir de 2018 en littérature? L'équipe de Plus on est de fous, plus on lit! a sélectionné pour vous 10 romans qui ont marqué le paysage littéraire cette année.

Les chars meurent aussi – Marie-Renée Lavoie (XYZ)

La couverture du livre Les chars meurent aussi, de Marie-Renée Lavoie Photo : XYZ

Un récit campé dans la Vieille Capitale des années 90 qui raconte la vie quotidienne et l'émancipation de Laurie, une jeune cégépienne témoin des disparités sociales entre la Haute-Ville et la Basse-Ville de Québec.

Françoise en dernier – Daniel Grenier (Le Quartanier)

La couverture du livre Françoise en dernier, de Daniel Grenier Photo : Le Quartanier

L'émancipation d'une jeune femme qui a soif d'aventures et qui sillonne le continent américain pour aller à la rencontre de son idole.

Les villes de papier – Dominique Fortier (Alto)

La couverture du livre Les villes de papier, de Dominique Fortier Photo : Alto

Un récit inspiré de la vie de la poète américaine Emily Dickinson.

M.I.L.F. – Marjolaine Beauchamp (Somme toute)

La couverture du livre M.I.L.F., de Marjolaine Beauchamp Photo : Somme toute

À partir de témoignages recueillis auprès de différentes femmes, un texte percutant qui aborde de plein front les tabous associés à la maternité, à la sexualité et à la pornographie.

À écouter : La revanche de la M.I.L.F.

Créatures du hasard – Lula Carballo (Cheval d’août)

La couverture du livre Créatures du hasard, de Lula Carballo Photo : Éditions Cheval d'août

La narratrice, une fillette de 9 ans, raconte son quotidien dans un quartier populaire en Uruguay. Autour d'elle gravitent des personnages féminins colorés qui ont tous une faiblesse, un « refuge » : les jeux de hasard.

À écouter : Créatures du hasard : le réalisme magique de Lula Carballo

My Absolute Darling – Gabriel Tallent (Gallmeister, trad. Laura Derajinski)

La couverture du livre My Absolute Darling, de Gabriel Tallent Photo : Gallmeister

La publication du touchant livre My Absolute Darling l'année dernière a bouleversé la scène littéraire aux États-Unis. Très enthousiaste, le célèbre auteur Stephen King aurait même affirmé qu'il s'agissait du plus grand livre de l'histoire de la littérature américaine. Un roman inoubliable sur le combat d'une jeune fille pour devenir elle-même et sauver son âme.

À écouter : Le roman My Absolute Darling interprété par Émilie Bibeau et Bruno Marcil

Le lambeau – Philippe Lançon (Gallimard)

La couverture du livre Le lambeau, de Philippe Lançon Photo : Gallimard

Trois ans après l’attentat dans les bureaux de rédaction de la revue satirique Charlie Hebdo qui a fait 12 morts, dont Charb, Cabu, Wolinski, Honoré et Tignous, Philippe Lançon, un rescapé du drame, publie ce récit de sa vie avant, pendant et surtout après l’attentat, alors qu’il tente de se reconstruire avec les mots.



Frère d’âme – David Diop (Seuil)

La couverture du livre Frère d'âme, de David Diop Photo : Seuil

Une histoire d'amitié, jusqu'à la folie, qui se déroule dans l'enfer des tranchées et qui peut se lire comme un hommage aux quelque 200 000 Africains ayant combattu dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale.

Leurs enfants après eux – Nicolas Mathieu (Actes Sud)

La couverture du livre Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu Photo : Actes Sud

Une fresque politique et sociale qui constitue un roman d'apprentissage sur l'adolescence.

À écouter / à lire aussi : Nicolas Mathieu remporte le Goncourt pour Leurs enfants après eux

Faune – Christiane Vadnais (Alto)

La couverture du livre Faunes, de Christiane Vadnais Photo : Alto

« Nous sommes la nature, elle nous traverse, on en fait partie. » L'auteure Christiane Vadnais propose Faunes, un premier roman qui explore les recoins tantôt sombres, tantôt lumineux de la nature humaine. Un livre qui donne envie de se promener toute nue dans le bois, selon Marie-Louise Arsenault!