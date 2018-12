Des livres à colorier autochtones pour la réconciliation

L'artiste métisse algonquine Diana Frost a fondé Colouring it Forward, une série de livres à colorier, dans le but de promouvoir l'art et la sagesse des différentes Premières Nations du Canada et ainsi faciliter la réconciliation.

Un texte de Lyssia Baldini

L’idée du projet est apparu à Diana Frost, en rêve. Un signe important et très spécial qui, selon les traditions autochtones, représente un message des ancêtres ou un message du créateur, montrant le prochain chemin à prendre, raconte-t-elle avec émotion.

Son rêve était très clair et il lui a indiqué sa mission… Diana devait faire une série de livres à colorier, et chacun devait représenter une Première Nation différente.

Dans cette série, il y a les nations des Pieds-Noirs, des Denés du Nord et des Cris. Photo : Colouring it Forward

Pour chaque livre, Diana Frost devait travailler avec un aîné qui écrirait les histoires pour partager des enseignements. Par la suite les histoires seraient jumelées aux dessins de deux artistes de la même nation.

Je cherchais depuis longtemps à trouver une façon d’aider la communauté autochtone et je ne savais pas comment, et n’avais pas les outils nécessaires. Je voulais aussi en apprendre plus sur mes racines et le rêve m’est apparu. Diana Frost, fondatrice

Travailler dans le positif

Pour Diana Frost, il était primordial de trouver des aînés qui aient envie de partager leur sagesse et leurs enseignements, non seulement avec leur propre nation, mais aussi avec le reste du monde.

Diana Frost se tient devant l'oeuvre murale créée par l'un des artistes de ses livres, Kalum. T. Dan. Photo : Radio-Canada

« On veut trouver des aînés qui sont positifs, dans le sens qu’ils ont réussi à aller au-delà de ce qui leur est arrivé de négatif, par exemple dans les écoles résidentielles, ou le Sixties Scoop », explique la fondatrice.

« Looking Forward », une oeuvre de l'artiste Tsuut'ina, Josh Littlelight. Photo : Colouring it Forward / Josh Littlelight

« Les artistes et les aînés, avec lesquels j’ai travaillé, sont très heureux de pouvoir aider les gens à en apprendre sur l’art et les enseignements autochtones. Et pour la communauté canadienne plus étendue, je pense que c’est une façon pour elle d’en apprendre de façon positive et le fun sur les différentes nations. »

Mettez-y de la couleur

Diana Frost a voulu tout d’abord collaborer avec des artistes qui avaient déjà plusieurs oeuvres à leur actif. Dans le cas du premier livre, elle a rencontré l’artiste et raconteur, Ryan Jason Allen Willert qui habite à Red Deer. La moitié de ses oeuvres étaient déjà en noir et blanc.

Bien qu’il fût élevé dans un milieu non autochtone, il a renoué avec ses racines pieds-noirs, de la nation Siksika.

Ryan Jason Allan Willert a appris la technique de dessin par encre noire de son père. Photo : Colouring it Forward / Ryan Jason Allan Willert

Puisqu'il fallait trouver un 2e artiste, Ryan a présenté Kalum Teke Dan, un artiste pied-noir de Calgary, ainsi qu'un aîné, à Diana Frost.

Le travail collectif pouvait commencer.

L'aîné et les artistes jumèllent les histoires et les oeuvres d’art. Photo : Colouring it Forward / Kalum.T.Dan

Trois autres livres ont été produits et représentent les Denées du nord (Territoire du Nord-Ouest), les Cris et les Ojibwés.

Voici les oeuvres originales de Christiana Latham et Michael Fatt dont la version en noir et blanc est dans le 2e livre Photo : Colouring it Forward

Le 4e livre, paru la semaine dernière, est spécial pour Diana Frost. Elle a été approchée par l’artiste Onagottay, qui est aussi un aîné. Il vient de l’Ontario, près de Kingston et travaille pour l’organisme Kingston Language Institute qui revitalise, entre autres, les langues autochtones.

Le 4e livre est le seul traduit dans la langue ojibwée. Photo : Colouring it Forward

« Il avait vu mon premier livre et trouvait que c’était très positif, que ça aidait les gens à guérir, que ce soit des effets liés aux écoles résidentielles ou d'autres blessures. Il voulait pouvoir y participer et aussi pouvoir faire une différence. »

Au-delà des livres à colorier, Diana Frost a mis en place l’année dernière des calendriers rassemblant les oeuvres de 14 artistes de partout au Canada, tous de différentes Premières Nations.

Dans le calendrier, on peut y retrouver les anniversaires de héros autochtones.

Elle a travaillé également avec un aîné afin d’écrire certains passages qui expliquent les problématiques autochtones. Photo : Colouring it Forward

J’aimerais encourager les gens à montrer leur solidarité pour la réconciliation, cette année. Et en achetant de l’art, je pense que c’est une belle façon positive de le faire. Diana Frost

Pour plus d'informations ou pour encourager les artistes, vous pouvez visiter le site dont le lien est au bas de l'article.