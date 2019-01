Des changements que 2019 apporte pour les consommateurs québécois

Le rythme de l'inflation devrait redescendre autour de 2 % au début de 2019, selon la Banque du Canada, alors qu'à la fin novembre, Statistique Canada indiquait que le taux sur 12 mois s'était accentué à 2,4 % en octobre au pays. Au Québec, toutefois, le rythme de la hausse des prix était plutôt de 1,7 %.

Au début décembre, la banque centrale a maintenu son taux directeur inchangé à 1,75 % en raison d'une croissance modérée de l'économie mondiale conforme aux prévisions. En octobre, elle avait augmenté son taux directeur d'un quart de point.

Dans un rapport publié à la même période, l'institution disait qu'elle « s'attend à ce que les incidences des majorations passées des prix de l’essence et du salaire minimum s’estompent au premier trimestre de 2019, tandis que les effets des contre-mesures prises à la suite de l’imposition de droits de douane devraient se dissiper d’ici la fin de 2019. L’inflation devrait ensuite se maintenir près de 2 %, ce qui cadre avec une économie tournant près de son potentiel. »

La Banque du Canada publiera son prochain rapport le 9 janvier.

Le panier d’épicerie

Le montant que les Canadiens consacrent à leur alimentation augmentera de 1,5 % à 3,5 %, dans l’année qui vient, prévoit le Rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation 2019, publié par l'Université Dalhousie à Halifax et l'Université de Guelph, en Ontario.

Une famille de deux adultes et deux enfants devrait ainsi dépenser en moyenne 12 157 $ à l'épicerie, en 2019, soit 411 $ de plus qu’en 2018, notamment à cause de l'augmentation du prix des légumes. Les viandes et le poisson et les fruits de mer devraient toutefois coûter moins cher.

Immobilier

Le prix des maisons devrait continuer de se stabiliser, croient les experts.

« Les prix devraient être plus en phase avec les facteurs économiques fondamentaux, comme la croissance du revenu, de l’emploi et de la population », a prévu la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Le prix moyen des habitations inscrites au Multiple Listing Service (MLS) devrait se situer en 2019 entre 501 400 et 521 600 $, une fourchette moins importante que celle de 2018 (499 400 à 524 500 $).

« La croissance du prix MLS moyen a été forte au cours des deux dernières années, a rappelé la SCHL. Elle a été alimentée par la hausse des ventes de maisons individuelles de prix supérieurs conclues dans certains grands marchés. Mais durant l’année 2018, cet effet s’est estompé. En conséquence, et vu la hausse des coûts d’emprunt et la moindre augmentation du revenu, la croissance du prix MLS devrait ralentir cette année. »

Une maison de luxe à Terrebonne Photo : iStock

Impôts fonciers

Les taxes municipales varieront beaucoup d'un endroit à l'autre. Voici les hausses moyennes annoncées dans les 10 plus grandes villes du Québec.

Tarifs d’électricité

On ne saura qu'en mars prochain quelle sera l'ampleur de la hausse des prix de l'électricité qui entrera en vigueur le 1er avril. La Régie de l'énergie devra répondre à Hydro-Québec, qui lui a demandé l'été dernier d'autoriser une augmentation de 0,8 % des tarifs. La société d'État avait noté qu'une telle hausse serait en deçà du taux d'inflation, comme le veut l'engagement qu'elle avait pris dans son plan stratégique 2016-2020, qu'elle respecte depuis quatre ans.

Pour 2018, Hydro avait souhaité imposer une majoration de 1,1 %, mais la Régie l'avait limitée à 0,3 %.

Tarifs de transport en commun

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) prévoit une hausse d'environ 2 % au 1er juillet prochain, pour toutes les sociétés de son territoire, ce qui comprend le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société de transport de Laval (STL), la Société de transport de Montréal (STM) et exo.

À Québec, le Réseau de transport de la capitale (RTC) a indiqué à la mi-décembre que la hausse de juillet serait « en deçà de l’inflation pour une deuxième année consécutive ». Le RTC ne précisera cependant la teneur de l'augmentation qu'au printemps.

À la Société de transport de l'Outaouais (STO), la hausse moyenne sera d'environ 1 %, dès le 1er janvier. Le titre mensuel pour adultes augmentera donc de 1 $, passant à 98 $.

Les tarifs augmenteront aussi à Saguenay. Le coût du laissez-passer mensuel passera de 68 à 70 $.

Des autobus de la Société de transport du Saguenay. Photo : Radio-Canada

Permis de conduire et immatriculation

Les coûts du permis de conduire et de l’immatriculation ne changeront que modérément en 2019 pour la grande majorité des automobilistes, a indiqué la Société de l'assurance automobile (SAAQ). Seuls les frais administratifs, les droits versés au ministère des Finances et les droits d'utilisation du réseau routier seront ajustés de 1,71 %.

Le coût du permis de conduire des classes 1 à 5 passera ainsi de 84,29 $ à 84,69 $. Pour les classes 6, 6B et 6C, il atteindra 91,73 $.

L'immatriculation d'un véhicule de promenade se chiffrera à 224,04 $. Les propriétaires de véhicules immatriculés sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal doivent cependant acquitter une taxe supplémentaire de 45 $ visant à financer le transport collectif, ce qui porte le total en 2019 à 269,04 $.

Taxe « Netflix »

Le service de diffusion en ligne Netflix, qui a déjà annoncé en novembre dernier la plus forte hausse de ses tarifs au Canada, coûtera encore un peu plus cher : il percevra dorénavant la taxe de vente du Québec (TVQ) auprès de ses clients québécois.

Et il ne s'agira pas de la seule plateforme numérique à le faire, car le dernier budget du gouvernement provincial prévoit la mise en place d'un nouveau service d'inscription au fichier de la TVQ visant à assurer l'équité fiscale entre les fournisseurs hors Québec et les entreprises québécoises en ce qui concerne la perception de la taxe. Cette mesure entre en vigueur avec la nouvelle année.

De son côté, Ottawa n'oblige toujours pas la perception de sa taxe sur les produits et services (TPS).

Services de garde

Le gouvernement Legault a annoncé au début décembre, dans son énoncé économique, un gel temporaire de l’indexation des tarifs. Pas d'augmentation, donc.

Mais pour l’abolition complète de la contribution additionnelle pour la garde d’enfants, promise en campagne électorale, il faudra attendre au moins au prochain budget.

Allocation familiale

Dès janvier, le gouvernement caquiste remettra un montant supplémentaire maximal de 500 $ par enfant pour les deuxième et troisième enfants d’une même famille.

Le gain diminuera toutefois de manière importante pour le deuxième enfant dès que le revenu familial atteindra 108 000 $, et pour le troisième lorsqu'il atteindra 123 000 $.

Certains parents bénéficieront de différentes mesures prises par le gouvernement Legault. Photo : iStock

Rentes

Le Régime de rentes du Québec a été bonifié cette année.

« Le nouveau régime comprend une augmentation du taux de remplacement du revenu, qui passera de 25 % à 33,33 %, de même qu'une augmentation du salaire admissible maximal jusqu'à ce qu'il atteigne 114 % du maximum des gains admissibles », a précisé Retraite Québec.

Indexées chaque année en fonction de l'inflation, les rentes augmenteront de 2,3 % en janvier.

Les cotisations au régime de base resteront les mêmes en 2019, à 10,8 %, soit une part de 5,4 % payée par l'employée et une autre égale payée par l'employeur.

Salaire minimum

Le salaire minimum demeurera à 12 $ l'heure (9,80 $ pour les emplois à pourboire) au moins jusqu'au 1er mai, moment de l'année où il est généralement révisé.

Assurance-emploi

Pour ce qui est de l'assurance-emploi, la cotisation demandée aux travailleurs québécois diminuera de 0,05 $ pour se situer à 1,25 $ par tranche de 100 $ de salaire assurable, pour une contribution annuelle maximale de 663,75 $. La cotisation réclamée aux employeurs sera de 1,75 $ par tranche de 100 $ de salaire assurable, pour une contribution annuelle maximale de 929,25 $.

Le maximum de la rémunération assurable passera à 53 100 $, contre 51 700 $ en 2018.

Aide sociale

Les prestations des personnes inaptes au travail augmenteront à partir de janvier. La prestation mensuelle d'une personne seule présentant des contraintes sévères à l'emploi, qui est était jusqu'ici de 1035 $, sera bonifiée de 72 $. Des hausses similaires sont prévues pour les cinq prochaines années.

Québec a également fait part d'autres mesures, à la mi-décembre, notamment une augmentation de 100 $ des exclusions de revenus de travail pour les personnes prestataires de l'aide sociale et la création d'une exclusion de 100 $ pour les dons en argent qu'elles pourraient recevoir.

Postes Canada

Postes Canada haussera ses tarifs à partir du 14 janvier.

Les frais de port pour les envois de lettres pesant jusqu’à 30 g à l'intérieur des frontières du pays passeront de 0,85 $ à 0,90 $ pour les timbres achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet, et de 1,00 $ à 1,05 $ pour ceux achetés à l'unité, a indiqué Postes Canada.

Les autres augmentations de tarifs concernant le courrier à l'intérieur du pays varieront entre 0,05 $ et 0,35 $ selon la taille et le poids de la lettre ou du colis et le service choisi.

Un envoi aux États-Unis coûtera de 0,07 $ à 0,20 $ de plus, tandis que la hausse pour le courrier outre-mer se situera entre 0,15 $ et 0,20 $.

Il est possible d'éviter l’augmentation en se faisant une réserve de timbres permanents avant le 14 janvier.

Les services en ligne taxés au Québec

Le Québec deviendra la première province canadienne à percevoir la TVQ sur les services en ligne. Les biens matériels seront toutefois exemptés de cette taxe, ce que dénoncent les entreprises qui ont pignon sur rue.