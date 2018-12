Un conseiller municipal ne veut pas payer pour les « cyclistes de l'extrême »

« Je ne pense pas que les Winnipégois vont adopter le cyclisme en hiver. Rares sont ceux qui font du vélo en hiver. Ce sont des cyclistes de l’extrême », affirme le conseiller de Kildonan-Nord.

Jeudi, le conseil municipal a approuvé une enveloppe de 5,4 millions de dollars pour la construction de nouvelles pistes cyclables et promenades piétonnières.

Jeff Browaty a voté en faveur de ces améliorations, mais a mis en garde le conseil contre le coût annuel du déneigement des pistes cyclables protégées.

« Je ne pense pas que ce soit une très bonne utilisation des ressources », affirme-t-il.

« Nous sommes une ville d'hiver. Il y a beaucoup de neige dans la ville et je préférerais utiliser cet argent pour mieux déneiger nos trottoirs et nos routes, utilisés par un plus grand nombre de personnes », ajoute Jeff Browaty.

La Ville envisage de dépenser 4 millions de dollars pour enlever la neige des trottoirs et des pistes cyclables cette année.