Le Grand Partage permet d'amasser plus de 50 000 denrées

Dans le cadre du Grand Partage, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a amassé 51 467 denrées non périssables et 6143 dollars grâce aux divers organismes, écoles et bureaux avec lesquels il collabore.

[Le Grand Partage] s'est très bien passé. On a eu beaucoup de plaisir et on a fait quelque chose de différent avec la caravane. Valérie Hodgins, porte-parole de la CCFWEK

Cela fait longtemps que nous n'avons pas atteint plus de 50 000 denrées , souligne Valérie Hodgins, qui ajoute que la caravane du CCFWEK est allée à la rencontre des membres de la communauté pour offrir un déjeuner composé de crêpes et de saucisses.

La caravane du Grand Partage de la CCFWEK a, à elle seule, accumulé 500 boîtes de conserve et près de 400 dollars.

Faire perdurer les traditions de Noël avec les élèves des écoles secondaires et primaires de la région nous fait chaud au coeur , ajoute Mme Hodgins.

Ces fonds recueillis par les écoles seront notamment versés au Manoir Ronald McDonald, à la Downtown Mission de Windsor et à Outreach for Hunger de Chatham.

Plusieurs associations bénéficient de notre Grand Partage, telles que les Goodfellows, l'Armée du Salut, Street Help, Kids First Food Bank, l'Action contre la faim, et la Hiatus House , mentionne Mme Hodgins.

En entrevue à l'émission Matins sans frontières, Mme Hodgins ajoute qu'elle estime qu'on peut attribuer le succès de la collecte de denrées à la grande générosité de tous au sein de la communauté.

L'école secondaire de Lamothe-Cadillac a encore une fois reçu le prix de l'École Partage et recevra un don d'une valeur de 300 dollars de la part du journal Le Rempart.