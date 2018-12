La Commission des services policiers de Thunder Bay remplacée par un administrateur

La Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP) nomme Thomas Lockwood au poste d'administrateur afin de remplacer la Commission des services policiers de Thunder Bay (CSPTB) pour un mandat initial d'un an.

Dans un communiqué, la CCOPCommission civile de l'Ontario sur la police mentionne qu’elle se réserve le droit de prolonger le mandat de M. Lockwood si elle le juge nécessaire.

De nouveaux membres seront choisis et formés pour constituer une nouvelle commission.

Aucun des membres actuels ne pourra en faire partie, sauf Celina Reitberger, qui a été nommée au poste de présidente le 10 décembre.

Par cette décision, l’organisme indique qu’il accepte les conclusions de l'enquête menée par le sénateur Murray Sinclair, qui recommande le démantèlement temporaire de la CSPTBCommission des services policiers de Thunder Bay .

Dans son rapport déposé vendredi après-midi, Murray Sinclair conclut que la CSPTBCommission des services policiers de Thunder Bay n’a pas su reconnaître les habitudes claires et indéniables de violence et de racisme systémique à l’endroit des Autochtones à Thunder Bay, et ne s’y est donc pas attaquée.

Problèmes systémiques relevés par M. Sinclair : Absence de mécanisme officiel permettant aux Autochtones de participer à la planification des services policiers;

Sous-représentation des Autochtones au sein de la police et pas de politique en place pour remédier à ce déséquilibre;

Pas de programme de formation ou d’orientation obligatoire pour sensibiliser les policiers à l’histoire et à la culture de la communauté autochtone;

Pas d'engagement de ressources à long terme pour les programmes qui ont pour but de favoriser les relations avec les communautés autochtones.

L’origine de ces problèmes peut être retracée jusqu’à une absence de leadership de la part de la CSPTB , soutient M. Murray.

Un manque de consultation critiqué

Le chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler, a fait savoir dans un communiqué qu’il endosse les conclusions du rapport de M. Sinclair.

Il dénonce toutefois le choix hâtif d'un administrateur, sans consultation des communautés autochtones.

Le maintien de l'ordre à Thunder Bay présente des défis uniques et il est essentiel que l’administrateur connaisse bien ces problèmes et ait un bon rapport avec les peuples autochtones. Alvin Fiddler, chef de la Nation Nishnawbe Aski

Démission préventive du vice-président de la CSPTB

Don Smith, un des membres de la CSPTBCommission des services policiers de Thunder Bay , avait annoncé qu’il quittait son poste quelques heures avant le dépôt du rapport de M. Sinclair.

M. Smith a affirmé qu’il partait par souci d’harmonie pour Thunder Bay .

Don Smith est conseiller municipal de Shuniah, en périphérie de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Il dit qu’il a pris connaissance du rapport et que celui-ci contient quelques points valides.

M. Smith ne croit toutefois pas que la CSPTBCommission des services policiers de Thunder Bay ait été négligente.

Nous nous sommes donnés coeur et âme pour la communauté [...] tout le temps que j’ai siégé au conseil, [il] était très fort éthiquement et j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour promouvoir l’harmonie et la réconciliation. Don Smith, vice-président de la Commission des services policiers de Thunder Bay

En entrevue, il a affirmé qu'il était le seul membre ayant reçu une formation.



M. Smith a été président de l'Association ontarienne des commissions de services policiers.