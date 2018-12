Parrainer des réfugiés devient de plus en plus ardu

Un texte de Rose St-Pierre

Il y a un peu plus de deux ans, un groupe de professeurs de l’Université de Windsor a pris la décision de parrainer une famille de réfugiés syriens.

C’était l’idée d’un collègue qui avait parrainé une famille pendant la crise d’Indochine , explique Anneke Smit, qui fait partie du groupe de 11 professeurs et conjoints parrains.

Le parrainage privé consiste, pour un organisme ou un individu, à assumer les coûts et les obligations de l’installation de réfugiés. Le Canada a été le premier pays à adopter un tel modèle basé sur la participation citoyenne et qui est toujours très peu répandu ailleurs dans le monde.

Le groupe de parrains tenait à aider la famille Tanbari à retrouver des proches restés au Liban. On avait le choix de milliers de familles qui avaient besoin d’aide et on a décidé d’aider une famille qui avait déjà des membres à Windsor. Beaucoup de familles n’ont pas la possibilité de se réunir , explique Anneke Smit.

Le groupe de professeurs à la Faculté de droit a amassé les 40 000 $ nécessaires en organisant diverses activités de financement. Il a ensuite pris contact avec la famille avant de déposer une demande officielle en novembre 2016.

Les grands-parents Tanbari, Aida Omar et Mohammed Tanbari, ont rejoint une partie de leur famille déjà au Canada. Photo : Anneke Smit

Un peu plus de deux ans plus tard, Aida Omar, Mohammed Tanbari et Kinan Khodor ont atterri à l’aéroport de Windsor.

Mais de telles réunions familiales seront de plus en plus difficiles, selon Anneke Smit, parce que le gouvernement en accepte moins.

Selon elle, le gouvernement canadien a d’abord accueilli les familles avec de jeunes enfants en 2015, alors que certains grands-parents, soeurs et neveux sont restés dans les camps de réfugiés au Liban ou en Jordanie.

Le programme de parrainage privé permettait alors aux proches de retrouver leur famille récemment installée au Canada.

Le programme qui accepte des parrainages comme ça est beaucoup moins ouvert qu’avant. Ce que nous avons fait, si on avait attendu encore deux mois, n’aurait pas été possible. Anneke Smit, membre du groupe qui a parrainé une famille syrienne à Windsor

Les cibles d’accueil canadiennes de réfugiés ont diminué depuis 2016, alors que le Canada avait accueilli 55 800 réfugiés.

Les délais de traitement des demandes de parrainage sont évalués en 34 mois selon le site Internet d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Des délais qui obligent le gouvernement à diminuer ses cibles d’accueil.

En même temps, ça veut dire qu’il y a beaucoup de réfugiés au Canada qui n’ont pas la possibilité de parrainer beaucoup de membres de leur famille , dit-elle.

L’intégration

De gauche à droite : Majd, Anwar et Rasha Al Hayek et Nadine Deleury, qui a fait la rencontre de la famille de réfugiés syriens en 2016. Photo : Agence des Nations Unies pour les réfugiés/ Colin Sharpe

Une fois arrivées au pays, les familles accueillies peuvent compter sur leurs parrains qui leur fournissent un soutien financier, une aide pour la recherche de logement et l'accès à un réseau professionnel.

À ce groupe de parrains s’ajoutent aussi quelques amis, qui acceptent d’aider les nouveaux arrivants.

C’est le cas de Nadine Deleury qui a rencontré les membres d'une famille de réfugiés syriens deux mois après leur arrivée en 2016. Mon rôle c’est d’être une amie proche, c’est comme ça qu’ils m’ont considérée et qu’ils me considèrent toujours , dit-elle.

Une partie de la famille Al Hayek est restée en Jordanie, où le frère d'Anwar est mort alors que la famille avait déménagé au Canada. C’était un vrai drame , se souvient Mme Deleury.

Ils me montrent des photos de la maman qui est malade, quand il y a des problèmes , ajoute-t-elle.

Si les Al Hayek se considèrent chanceux d'avoir fui la guerre pour reconstruire une vie au Canada, ils ressentent néanmoins un sentiment de culpabilité envers leurs proches laissés derrière eux.

Une culpabilité qui s'ajoute aux défis de l'intégration et à l'inquiétude que de possibles retrouvailles soient dorénavant peu probables.

En dépit de demandes répétées, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.