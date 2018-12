Les clowns-médecins toujours là pour les enfants

Les clowns-médecins de la Fondation Dr Clown pourront continuer de distraire et réconforter les enfants et les adolescents qu'ils côtoient pour au moins les quatre prochaines années. La fondation a reçu une subvention de 160 000 $ pour cette période de la part de l'organisme sans but lucratif la Croix Bleue.

« Croix Bleue est entièrement vouée à la santé et au mieux-être de ses clients et de sa communauté », a déclaré l’organisme par voie de communiqué. « Nous croyons fermement en l’importance de la créativité et de la collaboration afin de mieux accompagner les Québécois au quotidien. »

La Fondation Dr Clown œuvre à « l’amélioration de la qualité de vie des enfants et des adolescents hospitalisés grâce à des programmes de clowns thérapeutiques alliant complicité, jeu et imaginaire », indique l’organisme dans un communiqué.

« Les clowns de l’organisme sont formés pour offrir des interventions spontanées qui sortent le patient de son isolement et créent des conditions favorables à l’expression des émotions », précise le communiqué.

Un des éléments qui rend spéciale l’intervention de nos clowns thérapeutiques est qu’ils ont un pied dans le monde de l’enfance et un pied dans le monde de l’adulte. Martin Goyette, directeur général de la Fondation Dr Clown

« Les enfants peuvent se sentir en confiance et en sécurité avec eux, comme avec les adultes de leur environnement », explique le directeur général de la Fondation Dr Clown, Martin Goyette. « Mais en plus, les clowns peuvent s’identifier aux enfants et s’en inspirer, comme s’ils étaient eux-mêmes des enfants. »

La Croix Bleue oeuvre dans le domaine de la santé au Canada depuis plus de 75 ans.