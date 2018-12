Mobilité durable et développement économique au menu pour l’est de Montréal

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal travailleront main dans la main pour développer les quartiers de la ville situés à l'est du boulevard Pie-IX.

Les deux ordres de gouvernement s’engagent à « consolider une vision commune, intégrée et innovante » pour ce « territoire à fort potentiel de développement », peut-on lire dans un communiqué publié à l’occasion de la signature d’une Déclaration pour revitaliser l’est de Montréal par la mairesse Valérie Plante et la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole et de la Région de Montréal, Chantal Rouleau.

Cette démarche, qui doit se poursuivre sur plusieurs années, se donne pour objectifs de favoriser la « mobilité durable » et d’assurer une « transition économique et durable ».

Transport

Afin d’amorcer les travaux prévus sur la rue Notre-Dame, le gouvernement, la Ville et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) travailleront de concert au sein d’un bureau de revitalisation de cette artère.

La ministre Rouleau a indiqué que son gouvernement allait également poursuivre les projets de prolongement de la ligne bleue du métro jusqu’à Anjou, de service rapide par autobus (SRB) sur le boulevard Pie-IX jusqu’à la rue Notre-Dame et d’autobus hybrides supplémentaires dans l’est.

Elle a aussi indiqué qu’une navette fluviale serait déployée entre Pointe-aux-Trembles et le centre-ville, un projet qu’elle avait à cœur lorsqu’elle était mairesse de Pointe-aux-Trembles.

Transition économique et durable

Le développement de la zone industrialo-portuaire de Montréal fait partie des priorités de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Dans l’est, de nombreux terrains qui auraient un fort potentiel de développement sont malheureusement contaminés. Le gouvernement et la Ville ont entrepris une démarche pour les identifier et procéder le plus rapidement possible à leur décontamination.

On veut également déterminer les besoins en infrastructures pour l'eau, l'électricité et le transport routier.

Le développement du port de Montréal et des zones industrielles qui l’entourent sont également au centre du projet.

On veut notamment aménager les voies de circulation de telle sorte que les camions puissent y entrer et en sortir sans nuire à la circulation automobile.

Plus de détails suivront.