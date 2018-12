Des rafales ébouriffent les Britanno-Colombiens

Environnement Canada explique que les vents les plus forts sont attendus pour les régions les plus exposées, comme les régions côtières de l’île de Vancouver. Ils devraient se calmer plus tard en soirée.

Les régions du Grand Vancouver, de West Vancouver jusqu’à Langley, de Howe Sound, de la côte Sunshine et de la vallée du Fraser pourraient voir les vents atteindre entre 70 et 90 km/h vendredi soir.

Des vents de cette intensité peuvent endommager des immeubles, des fenêtres et des bardeaux de toiture, avertit Environnement Canada.

Avertissement de tempête de neige pour la Coquihalla

Environnement Canada publie aussi un avertissement de tempête de neige pour l’autoroute Coquihalla et le canyon du Fraser. Jusqu’à 15 centimètres de neige et des vents de 90 km/ sont prévus à partir de vendredi soir.

« Pensez à repousser les voyages non essentiels jusqu’à ce que les conditions s’améliorent », prévient l’agence.