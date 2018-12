Les travailleurs pauvres : les laissés-pour-compte des soins dentaires

Un texte de Floriane Bonneville

Cette situation est la même partout au Canada , selon le dentiste et spécialiste de la santé publique dentaire à l'Université de Toronto, Carlos Quinonez.

Catherine Carstairs, historienne à l'Université de Guelph, soutient également que l'absence d'assurance dentaire pour les adultes fait mal aux Canadiens.

Le gouvernement couvre les soins dentaires des plus vulnérables et des enfants, donc les travailleurs pauvres qui ne peuvent pas se payer d'assurance privée sont ceux qui souffrent le plus dans cette histoire.

