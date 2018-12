100 tableaux pour rendre hommage au fleuve Saint-Laurent

Le groupe d'art visuel de cinq artistes peintres professionnels« Les peintres du Saint-Laurent » complètent actuellement une imposante collection de 100 tableaux représentant les villages côtiers et les environnements naturels bordant le fleuve Saint-Laurent entre ses débuts en Ontario et sa sortie sur le golfe du Saint-Laurent à l'extrémité Est du Québec. Le projet devrait être complété en 2020, puis exposé l'année suivante.

L’objectif est de présenter une collection d’oeuvres représentant le fleuve Saint-Laurent. La collection sera exposée à compter de 2021 dans quelques lieux significatifs le long du fleuve Saint-Laurent. Le Musée Pierre-Boucher de Trois-Rivières présentera en primeur l’exposition en janvier de la même année.

« On est motivé par la beauté du fleuve et on découvre le fleuve en le peignant », relate l'artiste-peintre originaire de Champlain, Raymond Quenneville.

Jusqu'ici, une soixantaine de tableaux ont été sélectionnés. Chacun des artistes a une approche très différente. Alors que les enjeux environnementaux autour de ce cours d'eau ont été nombreux dans les dernières années, les artistes insistent pour souligner qu'il s'agit d'un simple hommage.

« Nous, on est des artistes. On veut amener le côté grandiose, le côté spectaculaire du fleuve pour sa beauté, pour sa grandeur. Essentiellement, quand on est devant le fleuve, c'est comme ça qu'on le perçoit et c'est ce qu'on veut transmettre. Tant mieux si ça éveille les consciences et ça amène les gens à y faire attention », relate M. Quenneville.

D'après un reportage de Marie-Ève Trudel