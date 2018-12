Le Bureau des enquêtes indépendantes se penche sur un accident survenu à Brossard

Le BEI, qui fait enquête lorsque une personne meurt ou est blessée gravement lors d'une intervention policière, indique dans un communiqué qu'il doit vérifier les renseignements préliminaires qu’il a obtenus.

Vers 3 h, les policiers auraient tenté d’intercepter un véhicule qui roulait sur le boulevard Taschereau, expose le BEI. Le conducteur de 28 ans aurait commis une infraction au Code de la sécurité routière.

L'homme aurait alors accéléré et les policiers auraient éteint les gyrophares de leur voiture de patrouille.

Le véhicule du fuyard, à bord duquel se trouvaient deux passagers, serait entré en collision avec un autre véhicule dans lequel se trouvaient cinq personnes.

Le conducteur fuyard a été transporté à l’hôpital et il est blessé grièvement. On ne craint toutefois pas pour sa vie.

Deux experts en reconstitution de collision de la Sûreté du Québec collaborent à l'enquête sous la supervision du BEI.

Plus tôt, vers 7 h, le porte-parole du SPAL, Ghislain Vallières, avait décrit l’accident sur les ondes de Radio-Canada.

« Le véhicule roulait sur Taschereau en direction du pont Champlain. Il a quitté la route, a traversé le terre-plein, a heurté un lampadaire et a terminé sa course en heurtant un deuxième véhicule », avait-il dit, soulignant qu’on ignorait alors la cause de cette sortie de route.

Le boulevard Taschereau a été fermé entre les rues Angers et Authier, en direction est, afin de permettre aux enquêteurs de reconstituer la séquence de l’accident.