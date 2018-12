La police de Québec s'attaque aux crimes à caractère sexuel

Un texte de Jean-François Nadeau

Le processus de révision des enquêtes en matière d'agression sexuelle (REMAS) va réunir plusieurs intervenants comme le Directeur des poursuites criminelles et pénales, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, Viol-Secours et le Centre de recherche interdisciplinaire en violence familiale et la violence faite aux femmes de l'Université Laval.

« C'est surtout pour donner une voix aux victimes, explique le chef de police, Robert Pigeon. On voit beaucoup que les gens ont besoin d'être rassurés. Les victimes ont besoin d'avoir confiance que les choses se sont passées de la bonne façon. »

Les victimes de crimes sexuels qui voudraient que leur dossier soit révisé pourront faire la demande directement au Service de police. L'initiative s'inspire d'un projet similaire lancé à Philadelphie et qui semble donner des résultats.

Dans certains cas, la révision pourrait mener au dépôt d'accusations.

« Le processus est indépendant. D'avoir tous les partenaires réunis autour d'une même table, ça permet de le voir sous plusieurs angles. C'est d'évoluer, de se questionner sur nos façons de faire pour toujours être meilleurs », affirme Robert Pigeon.

D'autres révisions

Parallèlement à cette nouvelle initiative, la police de Québec a révisé dans la dernière année plusieurs dossiers non résolus ou classés, qui découlaient plaintes pour crime sexuel.

« On a révisé plusieurs dossiers qui avaient été classés non fondés. On a vu certaines petites erreurs plus administratives. Certains n'avaient pas été classés dans les bons cas. On est passés d'un taux de non fondés de 18 % à 11 %. On est meilleurs qu'on pensait », observe Robert Pigeon.

Des arrestations

Le Service de police a également mis en place une équipe de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineures et une autre contre le proxénétisme. Ces deux unités ont permis d'arrêter dans la dernière année 13 proxénètes qui avaient fait sept victimes mineures et neuf victimes adultes.

Le nombre de cas d'agressions sexuelles semble se résorber dans la capitale, selon Robert Pigeon. En 2017, la police de Québec a enquêté sur 535 plaintes des crimes à caractère sexuel. Cette année, en date du 5 décembre, la police avait reçu 429 plaintes.