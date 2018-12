Un texte d’Andréanne Apablaza

Dans son dernier rapport, la vérificatrice provinciale Judy Ferguson a déterminé qu'une somme de 760 000 $ n’avait pas été inscrite dans les rapports financiers du Conseil exécutif, « ce qui a entraîné une erreur importante dans ses registres ».

Judy Ferguson souligne que le gouvernement n’a pas remarqué son oubli lors de ses prévisions de revenus trimestriels.

Ce montant est alloué par Patrimoine canadien en vertu de l’Entente Canada-Saskatchewan sur les services en français, qui permet notamment de financer la Direction des Affaires francophones (DAF), l’entité qui assure la liaison entre les Fransaskois et le gouvernement provincial.

Selon la vérificatrice, il s’agit d’un problème de comptabilité dont la somme est importante.

« Ne pas examiner les rapports financiers en détail ou avec une attention suffisante augmente le risque d'erreurs et les risques de ne pas les détecter », a écrit Judy Ferguson dans son rapport publié mardi.

« Le fait de ne pas détecter ni corriger les erreurs dans les registres financiers dans un délai raisonnable peut mener la direction à prendre des décisions fondées sur des informations financières inexactes. »

Le Conseil exécutif a confirmé avoir reçu le financement de 760 000 $ lors de l’année financière 2017-2018, mais reconnaît que les fonctionnaires ne l’ont pas inscrit dans les revenus de la même année.

« C'était un oubli. L'argent a été enregistré dans le mauvais exercice financier. Des changements de personnel ont eu lieu au Conseil exécutif et au ministère des Finances », a expliqué par courriel le porte-parole du Conseil exécutif, James Parker.

Impacts sur les services

Le Conseil exécutif ajoute que l'erreur n'a eu aucun impact sur les services, et que le montant sera inscrit pour l'année financière 2018-2019.

Ni la DAF, ni l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) ne dit avoir senti les impacts de cet oubli.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la province se dit inquiet de la situation. « Est-ce que cet argent a été utilisé pour les services pour les francophones? Est-ce que ça a été utilisé de façon appropriée? Si on ne regarde pas ces choses-là, on ne sait pas », a souligné le chef de l’opposition Ryan Meili.

Le leader NPD a aussi dénoncé le changement de ministère responsable de la DAF, qui est passée du Conseil exécutif au ministère des Parcs, de la Culture et du Sport en octobre.

Ce changement n’est pas lié à l’erreur de comptabilité soulevée par la vérificatrice provinciale, selon la DAF.

Ententes Canada-Saskatchewan

Deux ententes entre la province et Ottawa permettent aux habitants de la Saskatchewan d’obtenir différents services en français. La plus connue est l’entente relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement dans la seconde langue officielle.

Le financement de 760 000 $ oublié par la province provenait d’une seconde entente sur les services en français et est principalement, mais pas uniquement, destiné à financer la DAF.

520 000 $ financent le développement et la prestation des services, comme Bonjour SK, les points de services en français, et la présence de français dans les ministères provinciaux. 220 000 $ permettent de financer les communications, comme la traduction de documents et du contenu sur le web en français, et 20 000 $ vont dans les consultations comme celles entre le comité consultatif en matière d’affaires francophones et la DAF.

Cette entente fédérale-provinciale prend fin cette année.

Selon la DAF, une nouvelle entente est présentement en renégociation et sera signée au début de l’année 2019. Le financement devrait rester le même.