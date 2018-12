Les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue veulent un sommet sur le transport collectif

Avec les informations de Piel Côté

Selon elle, les transports collectifs doivent être soutenus efficacement et organisés.

Les élus de la région souhaitent que Québec soit impliqué dans cette rencontre.

La réponse qu'on avait obtenue du gouvernement précédent était : « faites-le, votre sommet, et on y assistera ». Mais un sommet comme ça, ça implique forcément que le gouvernement soit là, qu'il soit partie prenante du sommet et qu'il puisse faire des annonces concrètes, car c'est de ça dont on a besoin. Quelle est la vision que quels seront les moyens pour la mettre en oeuvre? , se demande Mme Bolduc.

Selon Claire Bolduc, plusieurs régions du Québec mettront leurs efforts en commun prochainement afin de forcer la tenue d'un sommet sur le transport collectif.