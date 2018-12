La communauté zéro déchet réinvente Noël

La technique japonaise du furoshiki reprend le 3e grand principe du zéro déchet : réutiliser tout ce qui peut l'être. Il suffit de prendre un foulard, un morceau de chiffon, tout ce qui se trouve sous la main , explique Sophi Robertson, qui tient le compte instagram @YourEcoFriend.

Zéro déchet : les 5 règles Photo : Radio-Canada / Vincent Wallon / Flaticon.com

On n'utilise pas de ruban adhésif, ajoute Mme Robertson, mais des ficelles, du papier recyclé comme des journaux, des magazines, tout ce qu'on a déjà chez soi en somme.

Pour décorer le tout, elle conseille de prendre des matériaux naturels, comme des feuilles tombées des arbres, des pommes de pin ou des baies. Le tout sera rendu à mère Nature une fois l'emballage défait.

La technique du furoshiki japonais pour emballer vos cadeaux Photo : Radio-Canada

Réinventer le sens d'offrir

Agnès Le Rouzic, porte-parole de la campagne Océans, plastique de Greenpeace, rappelle de son côté que le recyclage doit rester l'une des dernières étapes, à éviter autant que possible.

Au Canada, on ne recycle que 10 % à 16 % du plastique récupéré dans les usines de recyclage et le reste s'en va à l'enfouissement ou l'incinération. Parmi les pays de l’OCDE, de 20 pays à niveau de consommation égale, le Canada a le plus de déchets par habitant , affirme-t-elle.

Aussi préconise-t-elle d'aller vers les cadeaux immatériels, d'éviter les emballages autant que possible ou encore de préférer les cadeaux en bois achetés chez des producteurs locaux pour les enfants.

Les jouets en bois, plutôt qu'en plastique, sont préconisés par la communauté zéro déchet. Photo : Radio-Canada / Anne Godin

Même son de cloche de la part de la responsable de l’engagement citoyen à la Fondation David Suzuki, Julie Roy, qui prône les cadeaux immatériels. Ça peut être un abonnement magazine, une place de concert... , énumère-t-elle.

Il y a tellement d’étapes avant le recyclage. Je suis consciente que tout le monde n’est pas prêt à aller magasiner ses cadeaux de Noël au Renaissance ou au Village des valeurs, mais c’est la première étape : on n’est pas obligés d’acheter du neuf. Julie Roy, responsable de l'engagement citoyen à la Fondation David Suzuki

Un emballage fait durant l'atelier de la communauté Zéro déchet à Toronto, le 16 décembre. Photo : Radio-Canada

D'autant plus que selon elle, la crise du recyclage qui touche le Québec actuellement se remarque aussi dans ces structures.

Les Villages des valeurs et les Renaissances sont aussi submergés d'objets qui ne sont pas en bon état, comme du linge, et qui sont invendables. Même le centre de recyclage Certex qui s'occupe du tissu a du mal à traiter tout ce qui se retrouve chez eux , souligne-t-elle.

Sans limiter les festivités pour autant, elle estime que réduire le nombre de cadeaux est la première étape à suivre si on veut réduire son empreinte écologique.