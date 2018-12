Recycler son emballage cadeau, un vrai casse-tête

Même s’il existe des emballages pour toutes les occasions, à Noël ce sont des tonnes d’emballage qui se dirigent tout droit vers les sites d’enfouissement. Selon l’organisme Zéro déchet Canada, chaque Canadien jette environ 50 kg d’ordures pendant le temps des Fêtes.

Cela représente 25 % de plus que le reste de l’année, ou sept dindes de taille moyenne.

Votre ville recycle-t-elle les gobelets de café? Photo : Radio-Canada / Vincent Wallon / Icônes : Freepik de www.flaticon.com

À Toronto, le papier d’emballage est recyclé sauf s'il brille, contient de l’aluminium ou du velours. Il doit alors être jeté aux ordures pour finir dans des sites d’enfouissement.

Ce n’est pas quantifiable, mais la ville dépense des millions de dollars pour des déchets mal recyclés, principalement entre mi décembre et mi janvier.

En général, la semaine après Noël est celle où nous collectons le plus de déchets, ainsi que les matières recyclables , précise Ashalea Stone, des communications de la Ville.

Pour éviter que les Torontois n'envoient leurs ordures aux mauvais endroits, la Ville a récemment lancé l'application mobile TOwaste pour les aider à savoir où jetter leurs déchets.

Crise du recyclage

Un entrepôt de recyclage près de Pékin, en Chine. Photo : Reuters / Thomas Peter

En janvier dernier la Chine, grand importateur du papier recyclé, a quasiment fermé ses portes aux autres pays en resserrant ses critères de qualité. Le pays impose désormais une limite de 1 % de contaminants dans le papier journal qu'elle recycle.

Agnès Le Rouzic, la porte-parole de la campagne Océans et Plastique de Greenpeace, explique que jusqu'à ce que ces restrictions soient mises en place, le Canada exportait deux tiers de ses déchets recyclables vers des pays comme le Vietnam, la Chine ou l'Indonésie.

Actuellement si nos filières de recyclage sont en crise, c’est parce que les pays asiatiques sont en train de fermer leurs portes et on va se retrouver avec le problème chez nous. Si on veut être solidaires avec ces populations qu’on est en train de polluer, il faut aussi qu’on ait conscience que ça va arriver chez nous. Agnès Le Rouzic, porte-parole campagne Océans et Plastique de Greenpeace

Mme Le Rouzic estime que le temps des Fêtes est une bonne occasion de rappeler ce problème aux Canadiens.

Elle souligne par ailleurs que le plastique noir, non recyclable, est souvent davantage utilisé durant les fêtes. Toutes les personnes qui vont acheter des plateaux tout fait pour recevoir leurs familles, c’est une période où les gens ont un peu envie d’oublier tous les problèmes liés à l’environnement et on relâche notre vigilance. Et les premières semaines de janvier c’est terrible.

Mme LeRouzic se réjouit en revanche de voir une nouvelle tendance apparaître chez les jeunes générations. On voit de plus en plus de personnes se tourner plutôt vers des expériences, de prendre du temps et d'en donner à ses proches durant le temps des Fêtes. Je pense qu’on est en train réinventer le sens d’offrir , conclut-elle.