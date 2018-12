Bilan de l'année 2018 dans le Nord de l'Ontario

Francophonie

L’AFO demande à ses membres et à tous les francophones de se mobiliser, en vue d’une grande campagne dont les détails restent à venir. Photo : marckeelanbishop.com

Le 15 novembre, Doug Ford élimine le projet de l'Université de l'Ontario français et le Commissariat aux services en français. Cette décision, motivée par les défis financiers de la province, déclenche une vague de protestation importante dans la province et à l'extérieur, notamment sur les réseaux sociaux.

Près de 300 personnes manifestent devant le bureau du député néodémocrate Guy Bourgouin à Kapuskasing. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Des Franco-Ontariens du Nord ont également manifesté le 1er décembre leur mécontentement avec des rassemblements dans plusieurs villes comme Sudbury, North Bay, Timmins ou Thunder Bay.

De nombreux médias canadiens et étrangers ont couvert cette journée de mobilisation et se sont intéressés aux francophones vivant en Ontario.

Éducation

En août, la « pérennité » et les coûts d'exploitation de l'Université de Hearst, qui offre des cours en français, ont fait l'objet de discussions au sein du gouvernement Ford. Mais l'établissement n'a jamais été invité à se joindre à la réunion du 31 août entre Doug Ford et ses conseillers et qui portait spécifiquement sur cet enjeu.

La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, confirme que ce n'était qu'un « examen de routine et que le dossier est clos ».

L'Université de Hearst Photo : Radio-Canada

Feux de forêt

Cet été, des dizaines de feux ont été actifs à travers le Nord-Est de l'Ontario. Deux d'entre deux dont la superficie était importante ont fait particulièrement parlé d'eux : North Bay 72 et Parry Sound 33.

Le feu Parry Sound 33 en Ontario, le 18 juillet 2018 Photo : La Presse canadienne / Dan Leonard

Devant l'ampleur et le nombre d'incendies, la province a demandé de l'aide extérieure : des pompiers du Mexique, des États-Unis et d'ailleurs au Canada sont venus combattre les feux de forêt.

Le Mexique a envoyé une délégation de pompiers pour prêter main-forte aux pompiers ontariens. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

Politique

Le Parti progressiste-conservateur renverse les libéraux le 8 juin qui étaient au pouvoir depuis 15 ans. Doug Ford est désigné le premier ministre de l'Ontario.

Doug Ford formera le prochain gouvernement de l'Ontario à la suite du départ de Kathleen Wynne. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L'année électorale est ponctuée par de nombreux rebondissements :

Les candidats dans la course à la chefferie du PCPO: Christine Elliott, Tanya Granic Allen, Doug Ford et Caroline Mulroney. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Aux élections provinciales, le NDP remporte plus de la moitié des sièges dans le Nord avec huit députés dans la région.

Sol Mamakwa, le candidat du Nouveau Parti démocratique de la Première Nation de Kingfisher fait son entrée à Queen's Park. Dans l'histoire politique de la province, il est le deuxième député élu membre d'une Première Nation.

Sol Mamakwa Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Aux élections municipales d'octobre, le vote en ligne perturbe les élections dans le Grand Sudbury. À Kapuskasing, le nouveau maire Dave Plourde succède à Alan Spacek qui a passé 12 années à la mairie.

Les urnes traditionnelles seront beaucoup moins utilisées cette année dans le Grand Sudbury Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Gaëtan Baillargeon est élu à Hearst en octobre. Il refuse en décembre de prêter serment à la reine lors de la cérémonie d'assermentation des nouveaux élus municipaux et ne peux siéger au conseil municipal.

Mais une semaine après, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, autorise Gaëtan Baillargeon à prononcer un serment alternatif.

Gaëtan Baillargeon avait indiqué la semaine dernière qu’il ne pouvait prêter serment d’allégeance à la reine puisque la couronne représente notamment les pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Justice

Keith Hobbs, le maire sortant de Thunder Bay, et sa femme, Marisa Hobbs, doivent chacun répondre à des chefs d’accusation d’extorsion et d’entrave à la justice.

Le maire Keith Hobbs et sa femme Marisa parlent à leur avocat Brian Greenspan, à l’extérieur du palais de justice de Thunder Bay. Photo : CBC/Kris Ketonen

Le directeur indépendant de l'examen de la police, Gerry McNeilly, dénonce dans un rapport le racisme systémique au sein du Service de police de Thunder Bay (SPTB). Il recommande entre autres la réouverture de neuf enquêtes sur la mort d'Autochtones.

Gerry McNeilly devait au départ publier son rapport sur la police de Thunder Bay plus tôt cette année. Photo : La Presse canadienne / Aaron Vincent Elkaim

Santé

La corréactologie, une pratique de médecine douce critiquée par plusieurs médecins, enseignée au Collège Boréal, pourrait être menacée en Ontario, après l'ouverture d'une clinique de corréactologie à Gatineau en mars. Cet été, le Collège des médecins du Québec a en effet informé les praticiens établis dans cette province qu'ils n'étaient pas autorisés à aider des patients ou à leur proposer un plan de traitement.

Treize cliniques, douze en Ontario et une au Québec, pratiquent la Corréactologie. Photo : Radio-Canada / Joël Ashak

Arts

Les travaux de la Place des arts à Sudbury débutent en octobre après plusieurs années de préparation et après l'obtention de son permis de construction pour son édifice de 30 M$.

La première phase des travaux consiste à préparer le site. La construction de l'édifice comme tel débutera quant à elle au printemps 2019.

Début des travaux sur le futur site de la Place des arts à Sudbury le 29 octobre 2018. Photo : Radio-Canada

Up Here : Le festival d'art urbain et de musique de Sudbury s'est déroulé du 17 au 19 août. Des artistes francophones comme Simon Jutras, alias Mclean, le collectif L’eau du bain ou Mariana Lafrance ont fait vibrer le centre-ville par la musique, la peinture et les installations artistiques.

Un dôme a été érigé sur la rue Durham du centre-ville de Sudbury pour le festival Up Here. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le déficit du festival Stars and Thunder de Timmins est de 1,6 M$, selon le personnel de la municipalité.

Malgré son coût, le maire Black dit qu'il est favorable à une 3e édition du festival parce qu'il engendre des retombées économiques et procure un sentiment de fierté dans la communauté.

Le groupe Sonic Democracy sur scène au Festival Stars and Thunder à Timmins Photo : Sonic Democracy

Médias

L'année 2018 a été une année sombre pour la presse écrite en Ontario. Plusieurs journaux ont dû cesser ou ou réduire leurs activités.

Northern Times, le seul journal de Kapuskasing a arrêté de paraître fin juillet, 57 ans après sa fondation.

La couverture de la dernière édition du Northern Times, distribué le 26 juillet Photo : courtoisie

De nombreux journaux appartenant à l’entreprise médiatique Postmedia ne ont arrêté de publier leur version papier les lundis depuis le 17 décembre dernier. La publication de nouvelles se fait désormais exclusivement en ligne.

D'autres journaux communautaires du groupe ferment définitivement. Postmedia justifie ses coupes dans sa volonté de réduire les dépenses salariales.

De nombreux quotidiens nord-ontariens, dont le Sudbury Star, ne publieront plus d'édition papier les lundis à partir du 17 décembre. Photo : CBC/Casey Stranges

Malgré tout, un nouvel hebdomadaire bilingue La Presse communautaire / The Community Press s'est créé à Kapuskasing et distribue gratuitement dans la région entre Opasatika et Smooth Rock Falls.

Police

La Police provinciale de l’Ontario assurera la sécurité publique des résidents de Nipissing Ouest dès février 2019.

Cette décision met fin à la saga judiciaire entre la Commission des services policiers locaux et la municipalité de Nipissing Ouest qui avait décidé en décembre 2017 de remplacer son service local de police par un détachement de la PPO.