Bienvenue dans le jardin de fleurs de Jacynthe Dion

Se concentrer sur ce qui va bien et faire les choses qu'on aime, voilà ce que je retiens de ma visite chez Jacynthe Dion à Saskatoon. Cette dernière confectionne des fleurs en sucre, un talent qu'elle continue de développer et de partager avec les autres.

Un reportage de la Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith

Je regarde les créations de Jacynthe Dion et je dois dire que certaines d'entre elles semblent assez compliquées à réaliser. Son art donne vraiment l'impression qu'il s'agit de vraies fleurs, déposées sur la table.

Je suis contente qu'elle prenne son temps pour m'expliquer, une étape à la fois, ce qu'il faut faire pour fabriquer ces fleurs sucrées.

La passion de Jacynthe a commencé à l'été 2017, lorsqu'elle souhaitait célébrer le 90e anniversaire de naissance de sa mère avec quelque chose de vraiment spécial. C'est alors qu'elle a décidé de lui faire un gâteau avec des fleurs en sucre.

Un gâteau tournesol fait par Jacynthe Dion Photo : Jacynthe Dion

La création de Jacynthe pour le 90e anniversaire de sa mère, Lucille Thibault Dion. Photo : Jacynthe Dion

Depuis, les fleurs en sucre sont devenues son passe-temps, et plus particulièrement l'hiver.

Jacynthe a même enregistré quelques vidéos pour expliquer aux personnes intéressées comment elle fait son art. Elle aimerait un jour publier ses vidéos sur YouTube.

L’été, je laisse une fleur ou deux sur la table puis mon plus grand plaisir c’est quand quelqu’un vient sentir la fleur. Jacynthe Dion

Le bien-être à travers la création

Jacynthe m'explique qu'elle a fait beaucoup de travail en développement personnel au fil des ans. Il y a une vingtaine d’années, elle raconte avoir commencé à vivre des attaques de panique.

Dans le fond, quand on est bloqué, [le truc] c’est de découvrir ce que c’est et découvrir à quoi c’est relié, puis quand tu le sais, bien là tu peux faire un autre choix , souligne-t-elle.

Les petits gâteaux de Jacynthe Photo : Jacynthe Dion

Aujourd’hui, Jacynthe tente autant que possible de mettre l’accent sur ses qualités et ce qui va bien. Quand on met l'accent sur ce qui ne va pas, on peu en trouver des affaires!

Elle ajoute que c'est important de faire des activités qui font du bien, en soulignant que c’était une surprise pour elle de découvrir à quel point elle aimait faire des fleurs en sucre. Une activité qu’elle aime, mais qui peut aussi faire plaisir aux autres, de mentionner Jacynthe.

Pour ma part, j'ai découvert que j'aime discuter avec quelqu'un de passionné comme elle. Ça fait vraiment beaucoup de bien.