La plus grande aire boréale protégée du monde sera agrandie

Un texte de Mirna Djukic

L’Alberta veut faire de nouveaux parcs provinciaux au sud du parc national Wood Buffalo pour protéger 166 000 hectares de forêt boréale. C’est la Première Nation crie de Mikisew qui a suggéré cet emplacement qu’elle croit stratégique pour la préservation des espèces.

« C’est un pas important vers la réconciliation », croit le chef Archie Waquan. « Ça montre que des choses positives peuvent arriver en Alberta, quand l’industrie et le gouvernement écoutent les Premières Nations. »

La superficie totale de ces nouveaux parcs serait supérieure à celles combinées de Calgary, Edmonton, Fort McMurray et Red Deer. C’est néanmoins un ajout modeste pour la plus large forêt boréale protégée du monde, qui fait 6,7 millions d’hectares.

Plusieurs agrandissements depuis 2016

Le parc national Wood Buffalo fait partie du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il abrite le plus gros troupeau de bisons des bois sur terre et c'est le seul habitat de reproduction de la grue blanche, un oiseau menacé. L'UNESCO a publié un rapport inquiétant sur la fragilité de ce parc en 2016, ce qui a incité les gouvernements et les groupes environnementaux à se mobiliser. En mai 2018, l'Alberta a relié le parc national à plusieurs parcs provinciaux pour en faire la plus grande aire boréale protégée au monde.