Un Méganticois reconnu coupable de cruauté animale

Un résident de Lac-Mégantic a été reconnu coupable de cruauté et de maltraitance sur deux chiens et un chat. Joseph-David Charles, est passible d'une peine de prison de 2 ans.

C'est à la suite d'une plainte que les inspecteurs de la SPA de l'Estrie sont intervenus d'urgence, le 31 janvier dernier, dans un logement de Lac-Mégantic. Ils y ont découvert un grave cas de cruauté animale.

Sur place, ils ont trouvé les animaux complètement amaigris. « Ils avaient tout simplement la peau sur les os, carrément squelettiques. Étant donné leur état critique, les animaux ont immédiatement été saisis par nos inspecteurs et transportés au refuge afin qu’ils puissent recevoir d’urgence tous les soins vétérinaires requis », avait raconté la porte-parole de la SPA de l'Estrie, Geneviève Cloutier.

Un des trois animaux, un boxer croisé de quatre ans, a dû être euthanasié. « L’état de déshydratation fortement avancé dans lequel se trouvait l’animal ainsi que sa faible température corporelle indiquaient malheureusement que ce chien était tout simplement en train de mourir. Selon le vétérinaire, il s’agit du pire cas de maigreur qu’il lui avait été permis de constater durant sa carrière », avait ajouté Mme Cloutier.

Le chien ne pesait que 16 kilos alors qu’il aurait dû avoir un poids équivalent à près de 35 kilos. En ce qui concerne l’autre chien et le chat, ces derniers souffraient également de malnutrition sévère et de déshydratation avancée. Tous les deux vont maintenant bien et vivent dans une famille « aimante et attentionnée ».

Le dossier reviendra au tribunal le 14 mars 2019 pour les observations sur la peine.