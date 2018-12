2260 familles recevront un Panier de l'Espoir aujourd'hui

Chaque famille recevra, en moyenne, 5,5 boîtes, ce qui représente assez de nourriture pour répondre à leurs besoins pour quelques semaines. On demande aux gens qui ont fait une demande de paniers de rester à la maison. À plus de 2000 familles, on ne peut pas appeler tout le monde. La livraison commencera à 8 h et devrait se terminer vers 20 h , indique le directeur général de la Fondation Rock-Guertin, Denis Fortier.

La livraison de ces paniers s'effectue grâce au prêt d'une quarantaine de camions d'entreprises de la région.

Au total, 500 bénévoles mettront la main à la pâte au cours de la journée et seront en mesure de livrer 225 paniers à l'heure. 270 bénévoles seront sur la route tout au cours de la journée pour faire la livraison. Il y en a 230 à l'intérieur qui préparent les boîtes , ajoute M. Fortier.

Tout est rodé au quart de tour pour s'assurer que toutes les familles reçoivent leur livraison le plus tôt possible. Les bénévoles ont trois secondes maximum pour mettre la denrée dans le panier. Chaque seconde de plus a un impact majeur. On doit faire 225 paniers à l'heure pour y arriver , soutient le directeur.

Des activités toute l'année

Plusieurs activités qui ont lieu durant l'année permettent à la Fondation Rock-Guertin de garnir ses étagères afin d'offrir ces paniers. C'était notamment d'une activité organisée par le propriétaire du Buffet des Continents de Sherbrooke, qui invitait la population à dîner gratuitement à son restaurant en échange de cinq denrées. De plus, au début du mois de décembre, la traditionnelle collecte de denrées de Jean-Charles Doyon, qui se tenait pour la 22e fois, a permis de ramasser pour près de 40 000 $ en denrées.

Aussi, la moitié de l'argent amassé lors de la Guignolée des médias est donnée à la Fondation Rock-Guertin. L'autre moitié va à Moisson Estrie.

Les Paniers de l'Espoir ont vu le jour en 1980 après qu'une personne eut lancé un cri du coeur à la radio pour aider une famille dans le besoin à Noël.