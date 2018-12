De nouvelles boîtes de récupération de seringues usagées installées à Windsor

La commissaire au développement et aux services de santé de la Ville, Jelena Payne, dit qu'il a fallu un an à une trentaine d'organismes et départements municipaux pour identifier les endroits les plus à risque.

C'est une question de sécurité pour notre communauté ainsi que pour les usagers de substances illicites. Jelena Payne, commissaire au développement et aux services de santé de la Ville de Windsor

Le comité s'est basé sur des informations informelles ainsi que sur les données envoyées à la police par l'entremise du service d'appel 311 afin de prendre une décision.

Emplacements des nouvelles boîtes de récupération de seringues usagées : parc Bruce

parc Wigle

intersection Glengarry/Marentette

parc du Sénateur Croll

terminus d'autobus du centre-ville

mini-parc Ford City

place Dufferin (derrière le quartier général des services d'incendie)

La Ville s'est également inspirée de ce qui se fait ailleurs, notamment Ottawa où 78 boîtes de récupération ont été installées sur le territoire de la municipalité.

Selon les données de la Ville d'Ottawa, lorsque des boîtes sont placées, les gens les utilisent , note Mme Payne.

Quelque 876 000 seringues sont récupérées chaque année dans la capitale nationale.

Sept nouvelles boîtes de récupération des seringues usagées seront placées à divers endroits dans la Ville de Windsor. Photo : Ville de Windsor

La Ville possède du financement pour l'installation de 10 boîtes en tout. L'une d'elles sera placée sur l'avenue Ouellette lorsque les travaux de réfection seront terminés.

Les deux dernières boîtes seront ajoutées lorsque plus de données seront colligées par la municipalité.

C'est une compagnie privée qui videra les contenants tous les mois pour l'instant. Cette fréquence sera par la suite ajustée selon les besoins.

Trois boîtes existaient déjà à Windsor avant cet ajout.