Un célèbre humoriste américain décédé à Sherbrooke

Le célèbre duo a vu le jour dans les dortoirs de la Yale University dans les années 1950. Ensemble, ils ont enregistré une dizaine d'albums qui se sont écoulés à plus d'un million de copies. Leur sujet de prédilection était les bizarreries de la culture rurale de la Nouvelle-Angleterre et du Maine.

L'humoriste a, par la suite, été ordonné prête et a utilisé une partie de ses gains pour acheter un hydravion. « Il a passé 50 ans en tant que pilote de brousse à être au service de villages de pêcheurs éloignés du nord du Québec », selon ce qu'on peut lire dans le Press Herald, un journal de Portland, dans le Maine.

Robert A. Bryan, de son vrai nom, a également fondé la Quebec-Labrador Foundation qui est basée dans le Massachusetts. L'organisation cherche à « soutenir les communautés rurales et l'environnement de l'est du Canada et de la Nouvelle-Angleterre et pour créer des modèles de gestion et d'héritage culturel pouvant être appliqués dans le monde entier ».

Il laisse dans le deuil son épouse, Patricia Peacock, ses trois enfants et plusieurs petits-enfants.

Son acolyte, Marshall Dodge, est décédé en 1982.