Tordeuse des bourgeons de l'épinette : Québec demande au Groupe Lebel d'être patient

Un texte de Jean-François Deschênes en collaboration avec Félix Morrissette-Beaulieu

Québec réagit ainsi aux déclarations du chef de la direction du Groupe Lebel à la suite de l'annonce d'un arrêt de production temporaire à l'usine de Cap-Chat. Selon le Groupe Lebel, le gouvernement devrait autoriser et augmenter sporadiquement la coupe de bois, pour surmonter les pertes liées à l'épidémie.

Par courriel, le ministère ajoute qu’une accélération de la récolte forestière à court terme pourrait être dommageable pour l'industrie du bois et entraînerait une baisse d'approvisionnement à l'avenir.

Québec indique avoir mis en place dès le début de l'épidémie de la tordeuse une stratégie pour cibler les peuplements les plus vulnérables.

L'épidémie est d'ailleurs un facteur déterminant dans la planification de la récolte, selon le ministère.

Le président-directeur général du Groupe Lebel, Frédéric Lebel, avait dit attendre avec impatience une stratégie québécoise de récolte des bois touchés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette.

On attend que le gouvernement réalise l'importance de la crise et décide de couper un peu plus de volume de façon ponctuelle, pour sauver les meubles, pour que tous les arbres ne meurent pas tout simplement en forêt.

Frédéric Lebel, PDG du Groupe Lebel