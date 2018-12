Moody’s abaisse la cote de crédit de l’Ontario

Moody’s a indiqué dans un communiqué que la combinaison de la croissance de la dette de l’Ontario et une faible croissance des revenus entraînera une augmentation du fardeau de la dette.

L’agence affirme également que l’Ontario sera particulièrement touché par la hausse prévue des taux d’intérêt dans les prochaines années.

Le ministre des Finances, Vic Fedeli, accuse les libéraux d’avoir créé les circonstances qui ont mené à la décote.

Le ministre des Finances de l'Ontario, Vic Fedeli. Photo : CBC/Radio-Canada

Les progressistes-conservateurs avaient critiqué le gouvernement de Kathleen Wynne en avril lorsque Moody's avait rétrogradé sa perspective sur les finances de l'Ontario de « stable » à « négative ».

Moody’s a cependant déclaré que les décisions du gouvernement conservateur qui vont réduire les revenus auront aussi un effet négatif sur les finances de la province.

L’opposition néo-démocrate, de son côté, accuse le gouvernement Ford de s'être ingéré dans l’économie, ce qui aurait causé l’abaissement de la cote de crédit.

[Le premier ministre] Ford accorde des baisses d’impôts aux entreprises les plus riches et distribue des fonds aux pollueurs, et le reste d’entre nous paiera , a déclaré Sandy Shaw, la porte-parole néo-démocrate en matière de finances.