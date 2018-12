Comment voyager dans les aéroports canadiens durant les Fêtes?

La première consigne que donne Christine Langlois, de l’ ACSTAAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien , est de ne pas emballer les cadeaux.

Autant on adore déballer des cadeaux nous aussi, dit-elle avec humour, idéalement on ne développe pas les vôtres. On vous les laisse, mais on vous conseille de les emballer après les points de fouille.

Christine Langlois rappelle ensuite la limite imposée pour les poudres inorganiques : pas plus de 350 ml pour le bagage à main. À titre d’exemple, le sel de bain, le sel de cuisson, les mélanges d'épices salées et les cosmétiques en poudre minérale sont des poudres inorganiques. Si vous souhaitez en transporter plus de 350 ml, il faut les mettre dans un bagage enregistré.

Voyager avec du cannabis, c'est possible, à certaines conditions

L’ ACSTAAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien rappelle aussi une nouveauté pour 2018 : les voyageurs qui vont d’une ville canadienne à une autre peuvent passer le contrôle de sécurité avec du cannabis, et ce, même dans leur bagage à main.

La quantité légale [le pour le cannabis récréatif] est de 30 grammes. Si c’est médicinal, c’est 150 grammes, mais vous devez avoir vos papiers.

Attention, toutefois : ne mettez surtout pas de cannabis dans vos valises si vous voyagez à l’étranger.

Un sac de cannabis. Photo : Getty Images

En cas d'hésitation en préparant vos bagages, Christine Langlois invite les gens à consulter l’application mobile de l’ ACSTAAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien .

Un nouveau système de sécurité à Halifax

L'aéroport d'Halifax s'attend à un achalandage record cette année pendant la période des Fêtes. On estime que, chaque jour, 10 000 passagers afflueront dans ses couloirs.

Pour diminuer les temps d'attentes aux points de contrôle, l'aéroport s'est doté d'une installation ACSTA PLUS, un nouveau système qui permet de contrôler plusieurs passagers en même temps.

L'ACSTA tente de diminuer les temps d'attente aux points de contrôle des aéroports. Photo : iStock

Alors vous n'avez pas à attendre que la personne qui est devant vous ait terminé, vous pouvez aller directement à côté d'elle et simplement commencer vous aussi , explique Christine Langlois.

L’aéroport international d’Halifax est le seul en Atlantique pour l’instant à offrir ce service, aussi disponible à Toronto.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet