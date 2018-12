« La taxe carbone fonctionne comme prévu », affirme l’organisation Environmental Defence

Làs d’entendre les opposants dire que la taxe sur le carbone nuit à l’économie locale, l’organisation canadienne d'action environnementale a passé aux cribles quatre indicateurs économiques de la province en 2017.

Elle a évalué les gains hebdomadaires, les dépenses de consommation, les indices des prix à la consommation ainsi que le produit intérieur brut, pour conclure que la taxe n’avait eu aucun impact négatif sur l’économie.

Nous ne disons pas que l’économie se porte mieux grâce à la taxe carbone, mais elle n’est pas plus mal non plus!

Joshua Buck, responsable des programmes albertains de l’organisation Environmental Defence.