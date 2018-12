Avalanche Canada lance un avertissement pour la plupart des régions montagneuses

Avalanche Canada déconseille aux amateurs de plein air de se rendre dans l'arrière-pays d'ici le 16 décembre, et ce, pour la plupart des régions montagneuses de la Colombie-Britannique.

La mise en garde touche plus précisément les régions incluant la chaîne de montagnes Lizard Range, Flathead, Purcells, Kootenay Boundary, North Rockies, Columbia Sud et Nord, Cariboos, l’île de Vancouver, Sea-to-Sky, la portion sud de la Côte sud et pour la Côte nord-ouest.

« Après une période prolongée de sécheresse fin novembre et début décembre, la province a été touchée par une série de tempêtes qui ont laissé une quantité de neige importante. Cette nouvelle neige n’adhère pas bien à la surface qui s’est formée durant la sécheresse », est-il écrit dans un communiqué publié jeudi.

C’est une bonne fin de semaine pour aller au centre de ski et pour ne pas aller dans l’arrière-pays. Gilles Valade, directeur général, Avalanche Canada

Avalanche Canada s’attend à ce que les sportifs et les motoneigistes se rendent en montagne samedi, car les conditions météorologiques s’annoncent belles, après un début de saison tardif qui a connu peu de précipitations.

« Il y a une très faible couche de neige enfouie entre 60 et 15 centimètres. N’importe quelle avalanche déclenchée sur cette couche peut mettre des vies en danger », soutient James Foyer, qui fait les prévisions pour Avalanche Canada.