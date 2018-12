Huit ans et demi de prison pour voies de fait graves sur un bébé

Dominyck Terry-Beaudin, de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, écope d'une peine de huit ans et demi de prison pour voies de fait graves et pour avoir causé des lésions corporelles à un bébé de trois mois.

En février dernier, l'homme de 27 ans a blessé l'enfant en lui enfonçant son biberon dans la bouche.

Deux jours plus tard, Dominyck Terry-Beaudin a secoué violemment l'enfant causant, notamment, un saignement intracrânien et des fractures à l'omoplate, à l'épaule gauche, aux côtes, à un bras et à une cheville.

Dans son jugement, le juge Denis Paradis souligne que les gestes de l'homme sont d'une extrême gravité et qu’ils sont irréversibles puisque l'enfant n'aura jamais une vie normale.

La pédiatre qui a traité l'enfant a déterminé qu'à la suite des gestes, la condition de l'enfant de trois mois se compare à un patient atteint de paralysie cérébrale sévère.