Frais plafonnés à 3 % pour la SQ : une bonne nouvelle pour les maires de l'Abitibi-Témiscamingue

Avec les informations de Piel Côté

Chaque année, les municipalités devaient éponger des augmentations de frais en lien avec les services offerts par la SQ.

Québec a annoncé qu'elle débloquait 33 millions de dollars afin de supporter les municipalités du Québec.

Par exemple, à Rouyn-Noranda, entre 2017 et 2018, la Ville avait vu sa facture augmenter de 4,5 %, un montant d'un peu plus de 250 000 $.

Une bonne nouvelle

Pour les maires de Senneterre et de Ville-Marie, Jean-Maurice-Matte et Michel Roy, il s'agit d'une très bonne nouvelle.

Au fil des années, l'évaluation foncière progresse dans les municipalités et il vient des moments où les municipalités, à cause de l'évaluation foncière, assument 55, 56, 57 %. Donc de plafonner à 3 %, c'est une bonne nouvelle, mais il faut absolument que le gouvernement du Québec et les unions municipales s'entendent pour revenir à un nivellement à 50-50 sur les coûts globaux de la Sûreté du Québec , déclare Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre.