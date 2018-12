Isabelle Huppert jouera La Mère de Florian Zeller à New York

L'actrice a déjà joué plusieurs fois à New York, notamment dans Phaedra(s) de Krzysztof Warlikowski en 2016, dans une adaptation des Bonnes de Jean Genet en 2014 et dans la pièce 4.48 Psychosis de Sarah Kane en 2005.

Dans La Mère, qui parle d'une femme plongée dans la solitude par le départ de ses enfants devenus grands et les absences de son mari, Isabelle Huppert aura pour partenaire Chris Noth, connu pour son rôle de M. Big dans la série Sex and the City.

Justice Smith, vu dans la série de Netflix The Get Down, et l'actrice australienne Odessa Young joueront à leurs côtés, selon un communiqué publié jeudi.

La pièce, dirigée par le metteur en scène Trip Cullman, sera présentée jusqu'au 7 avril au Linda Gross Theater, un théâtre hors circuit.

Florian Zeller fait partie des très rares auteurs contemporains français de théâtre dont les œuvres sont régulièrement adaptées en anglais. La Mère, une pièce créée en 2010, mais aussi La Vérité, Le Père, Le Mensonge et Avant de s'envoler ont toutes été traduites et jouées en anglais.

Jouée en 2016 à New York, Le Père avait valu à l'acteur américain Frank Langella un Tony Award, les récompenses décernées chaque année à Broadway.