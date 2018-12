Une réforme de la Régie du logement réclamée pour contrer les évictions « pour le profit »

Le gouvernement Legault doit réformer la réglementation sur le logement pour renforcer les droits des locataires et que les évictions soient mieux encadrées, réclame le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Un texte de René Saint-Louis, journaliste à l'émission Le 15-18

Le RCLALQ estime que de plus en plus de propriétaires d'immeubles cherchent à se débarrasser de leurs locataires afin de maximiser leurs profits.

« Chaque année en décembre, des milliers de ménages locataires reçoivent des avis de reprise de logement et d'éviction leur indiquant de quitter leur appartement à la fin de leur bail », dit le porte-parole du RCLALQ, Maxime Roy-Allard.

Ces pratiques sont des atteintes graves aux droits des locataires. Une réforme majeure de la Régie du logement est urgente, notamment pour renforcer les droits des locataires face aux tactiques de reprises de logements et d'évictions Maxime Roy-Allard, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec

Un problème marqué dans certains quartiers de Montréal

Le RCLALQ soutient que le phénomène touche particulièrement les quartiers centraux de Montréal.

Depuis le début de l'année, 117 locataires des quartiers La Petite-Patrie, du Plateau Mont-Royal, de Rosemont ou de Côte-des-Neiges ont demandé l'aide de leur comité de logement local pour tenter de contrer une demande de reprise ou d'éviction. Dans le reste de la province, 22 autres locataires ont fait une telle demande, pour un total de 139 demandes pour tout le Québec.

Le RCLALQ soutient que 60 % de ces locataires habitaient leur logement depuis au moins 10 ans et 38 % depuis plus de 15 ans. Les locataires de longue date paient souvent leur loyer moins cher que les autres.

« Les propriétaires y voient là des occasions d'augmenter rapidement leur profit, au grand dam du droit au maintien dans les lieux des locataires », s'indigne Maxime Roy-Allard.

De l'aide pour les victimes

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal, comme beaucoup d'autres comités logement, offre un atelier aux locataires qui souhaitent s'outiller pour faire face à un avis d'éviction ou de reprise de logement.

L'organisatrice communautaire Vicky Langevin soutient que parmi les locataires qui suivent sa formation, la plupart semblent avoir des propriétaires de mauvaise foi qui avancent toutes sortes de prétextes pour tenter de reprendre leur logement.

« Ça nous semble clair que c'est de plus en plus des moyens détournés pour pouvoir se débarrasser d'un locataire qui ne fait peut-être pas notre affaire. Soit parce que ça fait longtemps qu'il est là, son loyer est plus bas que la moyenne du marché ou parce qu'on a d'autres grands projets d'envergure pour le logement en tant que propriétaire », dit-elle.

Lors de l'atelier offert le 3 décembre dernier, Marika, l'une des participantes, a raconté avoir reçu un avis d'éviction de son propriétaire qui dit vouloir reprendre son logement pour y vivre. Marika croit plutôt que son propriétaire souhaite l’offrir en location à court terme sur Airbnb.

Dans mon cas, j'ai l'impression que c'est vraiment pour une question commerciale, d'essayer de faire du Airbnb avec les deux logements qu'il y a dans son building [édifice]. Il a réussi à le faire avec le logement d'en haut de chez moi et c'est plus qu'évident que c'est ce qu'il veut faire avec le mien. Marika, locataire du Plateau Mont-Royal

Marika entend contester l'avis d'éviction devant la Régie du logement.

L'organisatrice communautaire au Comité logement du Plateau Mont-Royal, Vicky Langevin, donne un atelier à des locataires qui ont reçu dans les derniers jours un avis d'éviction. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Un autre locataire qui a participé à l'atelier, Jérémy, n'a pas l'intention de contester son avis d'éviction. Son nouveau propriétaire semble bel et bien vouloir reprendre son appartement pour y vivre. Jérémy tentera au moins de négocier une indemnité de départ ainsi que les frais de déménagement, de changement d'adresse et de rebranchement.

Le RCLALQ demande au gouvernement d'interdire les évictions pour fin de subdivision et d'agrandissement tant et aussi longtemps qu'un logement n'est pas vacant.

Au niveau des reprises de logement, ça ne devrait pas être permis quand le taux d'inoccupation dans une ville est inférieur à 3 % selon le regroupement. Ce serait donc impossible en ce moment à Montréal où le taux d'inoccupation est de 1,9 %. Cela aurait cependant été possible en 2016 quand ce taux était de 3,9 %.

Le RCLALQ revendique aussi une augmentation des indemnités versées aux locataires expulsés ainsi qu'une plus grande vigilance des juges de la Régie du logement pour mieux déceler les pratiques de mauvaise foi.