Des gens d'affaires canadiens moins enclins à voyager en Chine

Le gouvernement chinois a réagi très fermement à l’arrestation de la directrice financière de Huawei. Il avait notamment menacé le Canada de « graves conséquences » samedi dernier si Mme Meng n’était pas immédiatement libérée, même si ce pouvoir ne relève pas du gouvernement canadien.

Et bien que Mme Meng ait obtenu une liberté sous caution mardi, moyennant le dépôt de 10 millions de dollars, les craintes que la Chine exerce des représailles ne se sont pas nécessairement calmées pour autant.

« Je n’irais pas, affirme Bruce Winder, de Retail Advisor’s Network, une société de consultants oeuvrant dans le secteur du commerce de détail. Je ne crois pas que les gens devraient se rendre en Chine à partir du Canada, d’ici à ce que l’affaire soit résolue. »

Il croit que la Chine emploiera toutes les tactiques possibles pour exercer un maximum de pression sur le Canada.

Surcroît de prudence

Dimanche dernier, la controverse entourant l’arrestation de Meng Wanzhou a poussé la Colombie-Britannique à annuler une mission économique prévue en Chine en décembre.

Cela a mené à un surcroît de prudence de la part de certains entrepreneurs.

Andy Chan, partenaire dans la firme d’avocats Miller Thomson LLP, explique que les entreprises canadiennes qui font affaire avec la Chine doivent être conscientes de la complexité de la situation.

Selon lui, les firmes oeuvrant dans les domaines de la sécurité et des infrastructures doivent se demander sérieusement s’il est possible qu’elles soient considérées comme des « industries à haut risque » par la Chine.

« Les Canadiens doivent mettre en balance les raisons de leur voyage et l’environnement politique actuel, avant de se décider à partir », croit Andy Chan.

Même si les tensions sont vives en ce moment, il est toutefois d’avis que la situation se réglera avec le temps. « Il est important de rester diplomate », dit-il.

Pas forcément de remise en question

Certains chefs d’entreprise, eux, ne remettent pas du tout leur voyage en question.

« Je ne vois pas pourquoi on devrait s’inquiéter, affirme Ken Courtis, président de Starfort Holdings et ancien dirigeant de Goldman Sachs en Asie. C’est comme aller n’importe où : faites attention à comment vous vous comportez, respectez vos hôtes et la loi. »

Je ne vois aucune raison de ne pas continuer à me rendre en Chine Ken Courtis, président de Starfort Holdings

D’autres sont moins confiants. « Si j’étais un cadre canadien actuellement en Chine, je quitterais en avion le plus rapidement possible », déclare Elmer Kim, président d’Uclid inc., une entreprise offrant des services-conseils en matière de technologie et de gestion.