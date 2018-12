Une deuxième chance pour l'épicerie de Cloridorme

Fermé depuis cet été, le seul marché d’alimentation du village a repris vie, mercredi matin, à quelques jours de Noël. Un véritable cadeau pour les résidents du village qui se sont rués à l’épicerie.

Les employés, une dizaine environ, avaient le sourire facile.

Le commerce comprend aussi une boucherie. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

L'ancien propriétaire, Danny Côté, qui a mis la clef sous la porte en raison de problèmes de rentabilité, a été engagé pour gérer le nouveau marché. C'était un gros manque dans la paroisse. Pas d'épicerie, ça fait un vide pas mal. Ça fait revivre le village , commente M. Côté.

Étalage de la nouvelle épicerie Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Les nouveaux propriétaires travaillent depuis septembre dernier à la réouverture du commerce. On a fait des rénovations, on a agrandi pour inclure notre poissonnerie dans le magasin. On a aussi déplacé certaines choses. On a agrandi la section SAQ , explique Patrick Denis.

L'épicerie de Cloridorme Photo : Radio-Canada

Un des gros défis pour les nouveaux propriétaires sera maintenant de fidéliser la clientèle, et ce, dans un village en décroissance démographique.

D'après un reportage de Bruno Lelièvre