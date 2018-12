Des dizaines d'appels à la bombe jugés non fondés au Canada et aux États-Unis

Des établissements situés au Canada et aux États-Unis ont été visés jeudi par une série d'appels à la bombe envoyés par courriel. Les autorités estiment pour le moment qu'il s'agit de menaces non fondées.

La police d’Ottawa a notamment indiqué que les courriels exigeaient un paiement en bitcoins.

Cinq messages menaçants du même type ont été envoyés à des établissements situés sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). « On prend ça au sérieux », a indiqué le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant, précisant que les policiers avaient fait des vérifications à l’intérieur des endroits visés par ces messages.

D’autres de ces faux appels à la bombe ont été recensés à Boisbriand et à Blainville.

En Ontario, le service de police des villes de Timmins, de Mississauga, de Brampton, de York et de Toronto est intervenu à la suite de tels appels.

Dans la Ville Reine, la station de métro King, au centre-ville, a été évacuée. L'ordre d'évacuation a depuis été levé. Le modus operandi n'était toutefois pas le même, puisque la menace n'est pas arrivée par courriel.

Le service de police de Winnipeg a également indiqué qu'un certain nombre d'alertes à la bombe avaient été envoyées par courriel à des entreprises « de partout en ville ».

À Calgary, le service de police a averti la population qu'il y aurait des délais d'attente plus longs pour les appels en raison du nombre d'alertes à la bombe qu'elle recevait. Bien que ces menaces ne soient pas jugées crédibles, « par excès de prudence, nous les traitons comme si elles étaient réelles », a-t-on indiqué.

Aux États-Unis aussi

D’autres menaces jugées non fondées ont été rapportées notamment à New York, à Palm Beach County, en Floride, à Boise, en Idaho, à l’Université Penn State, en Pennsylvanie et près d’Atlanta, en Georgie.

Selon les autorités américaines, ces alertes à la bombe envoyées par courriel dans des dizaines d'écoles, d'édifices gouvernementaux ainsi que dans d'autres endroits semblent être un canular.

Les forces de l'ordre d'un peu partout aux États-Unis ont rejeté ces menaces, qui, selon elles, étaient destinées à perturber l'activité dans le pays et à contraindre les établissements visés à envoyer de l'argent en bitcoins.

Certains des courriels portaient la ligne d'objet « Pensez-y deux fois ». L'expéditeur prétendait qu'une petite bombe avait été posée dans l'immeuble du destinataire et que la seule façon d'empêcher son déclenchement était de payer 20 000 $ en bitcoins par voie électronique.

« Nous surveillons actuellement de multiples alertes à la bombe qui ont été envoyées par voie électronique à divers endroits de la ville. Ces menaces sont également signalées à d'autres endroits dans le pays et ne sont PAS considérées comme crédibles pour le moment », a tweeté l'unité antiterroriste de la police de la ville de New York.