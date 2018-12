Arrestation après une perquisition à Val-d'Or

L'opération policière a eu lieu vers 8 h 15, sur la 4e avenue.

Une perquisition en matière de stupéfiants, plus précisément en matière de cocaïne. Il y a plus de quatre grammes de cocaïne qui ont été saisis, cinq grammes de cannabis et des objets reliés au trafic de stupéfiants , indique Marie-Josée Ouellet, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L'homme de 53 ans a été arrêté sur place et pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants et de possession dans le but d'en faire le trafic.