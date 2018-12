De nouveaux macarons choisis par le public au Festival d'été

Le Festival d'été de Québec (FEQ) revoit son macaron lumineux et met des artistes à contribution. Un sondage est lancé en ligne afin de déterminer quels macarons seront portés par les festivaliers lors de la prochaine édition du Festival.

Le FEQFestival d'été de Québec a demandé à deux artistes de Québec et deux artistes de Montréal de repenser le macaron du festival. L'objectif est de rendre l'objet plus intéressant pour que les festivaliers aient envie de le conserver et même de les collectionner, explique directrice des communications Samantha McKinley.

On cherche toujours ce qu'on peut faire pour améliorer le développement durable , affirme Samantha McKinley.

Cécile Gariépy, Charles-Étienne Brochu, Estée Preda et Pony sont les artistes qui ont été retenus par le Festival.

Chacun a imaginé deux macarons, leurs propositions sont présentées sur le site internet du Festival d'été de Québec. La population est maintenant invitée à voter pour une des deux propositions de chaque artiste.

La date limite pour voter est le 17 décembre. Au final, 4 macarons seront produits et distribués au hasard avec les laissez-passer de la prochaine édition du Festival d'été en juillet.