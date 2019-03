Recette de Ricardo : tarte flan à la cannelle et aux prunes

Un dessert qui ravira les plus petits comme les plus grands.

Temps de préparation : 45 min

Temps de cuisson : 40 min

Temps de refroidissement : 4 h 30 min

Portions : 8

INGRÉDIENTS

Pâte sucrée

150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie

1 ml (1/4 c. à thé) de poudre à pâte

85 g (6 c. à soupe) de beurre, ramolli

35 g (1/4 tasse) de sucre à glacer

1 œuf, tempéré

Crème pâtissière à la cannelle

55 g (1/4 tasse) de sucre

30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs

1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle moulue

1 œuf

2 jaunes d’œufs

250 ml (1 tasse) de lait

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %

Prunes confites

125 ml (1/2 tasse) d’eau

105 g (1/2 tasse) de sucre

3 prunes rouges

PRÉPARATION

Pâte sucrée

1. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte.

2. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre à glacer au batteur électrique. Ajouter l’œuf et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse ou à la cuillère de bois, incorporer les ingrédients secs.

3. Répartir la pâte uniformément dans un moule à tarte à fond amovible de 23 cm (9 po) de diamètre. La presser dans le fond et sur les rebords du moule. Réfrigérer 30 minutes.

4. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

5. À l’aide d’une fourchette, piquer le fond de l’abaisse. Couvrir de papier d’aluminium, puis y déposer des pois secs (ou de céramique). Cuire au four 20 minutes. Retirer les pois et le papier d’aluminium et poursuivre la cuisson 5 minutes, ou jusqu’à ce que la croûte soit légèrement dorée. Laisser refroidir complètement.

Crème pâtissière à la cannelle

6. Dans une petite casserole hors du feu, mélanger le sucre, la fécule et la cannelle. Ajouter l’œuf et les jaunes d’œufs, et bien mélanger au fouet. Incorporer le lait et la crème.

7. Porter à ébullition à feu moyen en remuant continuellement et en raclant le fond et les parois de la casserole jusqu’à ce que le mélange épaississe. Retirer du feu.

8. Passer la crème pâtissière au tamis, au besoin. Verser la crème dans la croûte refroidie. Couvrir la crème pâtissière directement d’une pellicule plastique. Réfrigérer 4 heures, ou jusqu’à ce que la crème soit complètement refroidie.

Prunes confites

9. Dans une petite casserole, porter à ébullition l’eau et le sucre jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Retirer du feu.

10. Entre-temps, sur un plan de travail, couper les prunes en fines tranches, de chaque côté du noyau.

11. Déposer les tranches de prune dans le sirop et laisser macérer 2 minutes. Retirer les prunes du sirop à l’aide d’une écumoire et déposer sur une assiette.

12. Répartir les tranches de prune sur la crème de façon aléatoire afin de couvrir toute la surface de la tarte.