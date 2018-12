Les petites banques alimentaires, premières victimes des difficultés économiques

Un texte de François Joly

La banque alimentaire de Calgary a des allures de fourmilière à l’approche de la période des fêtes. Au milieu de la valse des camions et des chariots élévateurs se trouve Lynn Reid, le directeur de la banque alimentaire du comté de Rocky Mountain View, située dans la petite municipalité de Olds.

Il a conduit une heure en compagnie de son fils et de deux autres bénévoles pour venir chercher une cargaison de plus de 2700 kilos de nourriture.

« J’espère qu’on va trouver des boîtes de céréales là-dedans », lance-t-il.

Une à deux fois par mois, Lynn Reid fait l'aller-retour entre Olds et Calgary pour aller chercher une cargaison de nourriture. Photo : Radio-Canada

Comme plusieurs banques alimentaires, celle de Rocky Mountain View vient s’approvisionner quelques fois par mois à Calgary. « Ça nous permet d'économiser une petite fortune », précise Lynn Reid.

Comme plusieurs autres personnes, il s'inquiète de la baisse des cours du pétrole albertain.

Ressources en demande

Depuis les inondations de 2013 et l'effondrement des cours du brut l’année suivante, la banque alimentaire de Calgary fait face à une demande accrue.

Elle a déjà été forcée de réduire l’aide qu’elle fournit à d’autres organismes. Lors de son année financière 2017-2018, elle a offert plus de 907 185 kilos de nourriture à des banques alimentaires dans l'ouest du pays. C’est 25 % de moins qu’en 2015-2016.

La banque alimentaire de Calgary consacre déjà la moitié de son budget annuel de 8 millions de dollars à l’achat de denrées périssables comme de la viande ou des produits laitiers, explique Dolores Coutts. Photo : Radio-Canada

Cette baisse s’explique toutefois en partie par un changement dans la composition des cargaisons de nourriture, précise la directrice des communications et du développement, Dolores Coutts.

« Nous avons décidé de nous concentrer sur les aliments plus nutritifs et de réduire la quantité de certaines choses comme les boissons sucrées qui sont souvent plus lourdes », précise-t-elle.

Dans plusieurs cas, le problème n’est pas un manque de nourriture, mais plutôt un manque d’argent pour la transporter. Quand la demande augmente, davantage d’argent doit être consacré à acheter des denrées. Moins d’argent est ainsi disponible pour payer pour des camions de transport, en particulier pour rejoindre des régions qui ne sont pas situées à proximité d’une autoroute principale.

La banque alimentaire de Calgary consacre déjà la moitié de son budget annuel de 8 millions de dollars à l’achat de denrées périssables comme de la viande ou des produits laitiers.

Faire confiance à sa communauté

La banque alimentaire de Rocky Mountain View dispose heureusement de son propre camion et n'est située qu'à 100 km de la métropole albertaine. L’aide que son organisme reçoit a toutefois des allures de loterie. Le contenu varie énormément d'une semaine à l'autre selon ce qui est disponible à Calgary.

Plutôt que des céréales, les bénévoles comme Vince Meier ont dû cette fois trouver de la place pour des cannes de Noël.

« Nous recevons d’habitude trois fois plus de boîtes remplies de produits comme des boîtes de conserve », explique-t-il.

Vince Meier dit qu'il reçoit d'habitude davantage de boîtes remplies de produits comme des boîtes de conserve. Photo : Radio-Canada

La qualité des produits pourrait d’ailleurs encore diminuer si une nouvelle vague de mises à pied frappe les travailleurs de l'industrie pétrolière.

« Nos ressources seront encore plus en demande en ville et il y en aura moins de disponibles pour les régions rurales », déplore Dolores Coutts.

Lynn Reid refuse quant à lui de s'en faire. L'octogénaire dit que les habitants et les entreprises de la région sont toujours au rendez-vous quand la nourriture vient à manquer.

« Il faut savoir faire confiance à sa communauté. Jusqu’ici, ça nous a bien servi », dit-il.