Les Archives de Radio-Canada : vos coups de cœur en 2018

La poupée Fanfreluche, incarnée par la comédienne Kim Yaroshevskaya, a charmé petits et grands avec ses histoires.

Elle nous raconte dans cet extrait de l’émission du 1er décembre 1971 l’histoire de la petite hutte sur pattes de poule.

La poutine a fait de nombreux adeptes au Québec. Le mélange frites, sauce brune et fromage est devenu un incontournable de la gastronomie.

Pourtant, certains n’y ont pas pris goût, notamment car le plat n’est pas très bon pour le tour de taille.

À l’émission Au jour le jour du 22 septembre 1986, des clients d’un restaurant nous font part de ce qu'ils aiment dans cette recette bien spéciale.

L’auteur-compositeur-chanteur Zachary Richard raconte l’anglicisation forcée de Cadiens (Cajuns) de la Louisiane à l’émission Le son des Français d’Amérique en 1976.

Il parle également de la volonté de sa génération de retrouver l’héritage français.

Réalisation : Michel Brault et André Gladu

Saviez-vous qu’on coupait jadis la glace sur le fleuve Saint-Laurent?

Avant l’arrivée du réfrigérateur, il y avait un grand besoin de glace pour conserver les aliments dans les foyers et les commerces.

La glace était coupée à la main à l’aide de scies. Puis, armés de grands pics, les hommes tiraient les blocs hors de l’eau et les chargeaient dans des camions afin d'en faire la distribution.

Ce montage d’archives tirées de l’émission Notre ville de janvier 1956 montre des coupeurs de glace en action sur le fleuve Saint-Laurent.

Réalisation : Patrice Pouliot

« Est-ce que tu fumes? Comment as-tu commencé? Pourquoi fumes-tu? »

Le journaliste Paul-Émile Tremblay pose ces questions non pas à des adultes, mais bien à des enfants et des adolescents, presque tous fumeurs.

Premièrement, c’est à cause que je suis très nerveux. Puis, aussi pour faire comme les autres.

Le vox pop recueilli à l’émission Aujourd’hui du 23 août 1968 témoigne d’un important changement des mentalités au sujet du tabagisme.

Le temps des sucres, une période attendue chaque année par tant de Québécoises et Québécois.

C’est l’occasion de se rendre en famille et entre amis à une cabane à sucre pour se remplir la panse de mets baignés dans l’érable.

Ce montage d’archives de 1955 à 1963 a de quoi mettre l’eau à la bouche.

Réalisation : Patrice Pouliot

Chanson: La cabane à sucre, Albert Larrieu

Entrez dans le studio de remise en forme de Maurice, jeune aspirant au titre de Monsieur Canada.

Construit dans son sous-sol, il offre au journaliste Jean Ducharme un tour de son centre de conditionnement physique amateur à l’émission Carrefour du 13 février 1957.

Maurice donne également plusieurs exemples d’exercices pour se muscler. Il suggère notamment de commencer par le « benchpress » pour « ouvrir l’estomac ».

En 1986, Michel Pageau fonde le Refuge Pageau pour venir en aide aux animaux sauvages abandonnés, perdus ou blessés.

Situé à Amos en Abitibi-Témiscamingue, le refuge a par la suite accueilli des dizaines d’animaux, que ce soit des ours, des loups, de cerfs ou des renards.

À l’émission Le Martin-Trotteur du 9 juillet 1996, ce grand amoureux de la nature nous attendrit par son amour et sa complicité avec ses protégés.

M. Pageau est décédé en 2016, mais les membres de sa famille poursuivent son œuvre.

L’histoire du Canada, nous autres aussi on en a une, et ce n’est pas la même que la vôtre… Et je crois la mienne!