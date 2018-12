Trois-Rivières dénonce la double facturation pour les services policiers

La ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a annoncé jeudi que la hausse des coûts pour les municipalités desservies par la Sûreté du Québec (SQ) se limiterait à 3 % en 2019.

Plusieurs villes ayant leur propre service de police, dont Trois-Rivières, déplorent toutefois la double facturation pour leurs citoyens.

Le responsable des relations publiques et des médias à la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant, fait valoir que les Trifluviens paient pour leur corps policier de même que pour la SQ.

Non seulement on trouve ça inéquitable, on crie à l'injustice et on aimerait que le gouvernement ait une oreille attentive à nos revendications. Yvan Toutant, responsable des relations publiques et des médias à la Ville de Trois-Rivières

En 2018, [les services policiers] ont accaparé 31 millions de dollars. C'est 12 % du budget total qui va à la police et en 2019, dans le budget qu’on va présenter vendredi, attendez-vous à des hausses encore une fois au niveau de la police , a-t-il expliqué.

Le poste de police de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

En conférence de presse, la ministre Guilbault s'est montrée ouverte à discuter avec les municipalités de plus de 50 000 habitants qui bénéficient d'une autonomie pour gérer elles-mêmes le service de police.

Les villes plus populeuses disposent d'une certaine autonomie et d'une plus grande valeur foncière pour financer les coûts des services de police et la Sûreté du Québec fournit à ses corps municipaux un certain nombre de services gratuitement, a-t-elle déclaré. Je pense entre autres en termes d'enquêtes plus spécialisées comme les homicides, le proxénétisme, des services de soutien spécialisé, des techniciens en scènes de crime, des groupes tactiques d'intervention, etc.

Yvan Toutant souligne toutefois que la SQ aide rarement la police locale sans leur refiler une partie des coûts.

Quand on a affaire avec la Sûreté du Québec, si on fait appel à eux, à moins que ce soit un dossier qui relève directement de la Sûreté du Québec, si on demande assistance, il y a des factures qui suivent , dit-il.

La Ville de Trois-Rivières reconnaît cependant les avantages de gérer sa propre police et apprécie l'ouverture de la ministre à l’idée de revoir les façons de faire.

D'après les informations de Maude Montembeault