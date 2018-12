Mise en garde contre une fraude par cartes iTunes

La GRCGendarmerie royale du Canada indique qu'elle ne demande jamais à un membre du public de lui donner accès à distance à son ordinateur, comme l'exigent les fraudeurs dans l'exécution de ce stratagème.

Une fraude élaborée

L’escroquerie commence lorsque la personne ciblée reçoit un appel de quelqu’un qui prétend travailler pour l'entreprise Visa, et s’identifie sous un faux nom et un faux numéro d’employé. Le fraudeur indique que l’appel concerne un transfert d’argent par Western Union. Il demande à son interlocuteur de l’aider dans une enquête de la GRCGendarmerie royale du Canada sur de prétendues activités frauduleuses à la Banque Scotia et à la Banque de Montréal.

On demande à la victime de fournir des renseignements permettant à quelqu’un d’autre d’accéder à distance à son ordinateur.

La victime doit ensuite acheter des cartes prépayées App Store & iTunes dans des commerces précis. Elle doit appeler le fraudeur pour lui fournir les numéros au dos des cartes.

Une compensation est promise à la victime pour son aide dans cette prétendue enquête.

La victime reçoit une liste de transactions qui apparaissent véridiques et semblent indiquer des paiements faits par la GRCGendarmerie royale du Canada dans son compte de banque.

Par courriel, la victime reçoit aussi une lettre portant le logo de la GRCGendarmerie royale du Canada , dans laquelle on la remercie d'avoir aidé à élucider une affaire de fraude.

La victime reçoit par courriel ces documents falsifiés la remerciant de son « aide » et affirmant qu'un montant d'argent lui a été versé dans son compte en banque. Photo : Gendarmerie royale du Canada

C'est la GRCGendarmerie royale du Canada à Terre-Neuve-et-Labrador qui a récemment reçu une plainte l'informant de cette arnaque. Le corps policier précise qu'il ne mène jamais d'enquête de cette façon.